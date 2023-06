Vlada in sindikati nadaljujejo pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogajalska skupina vlade in sindikatov javnega sektorja se bo sešla na nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Dan pred iztekom prvotno postavljenega roka za dogovor končnih rešitev ni pričakovati, saj je odprtih še več vprašanj. Na sindikalni strani pa pričakujejo tudi pogovor o nadaljnjem poteku pogajanj.

Časovnica, po kateri naj bi dogovor dosegli najpozneje do konca junija, pri čemer sindikati do takrat tudi ne bi sprožali stavkovnih aktivnosti, se je izkazala za preoptimistično. A na ministrstvu za javno upravo so večkrat poudarili, da je ključno, da se novi plačni zakon uveljavi s 1. januarjem 2024, kar je še vedno predvideno. Ocenjujejo, da lahko pogajanja uspešno sklenejo v začetku jeseni.

Po mnenju vodje pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakoba Počivavška je to, kako se bodo na prekoračitev roka odzvali posamezni sindikati, odvisno tudi od tega, kako se bodo pogajanja razvijala naprej. Vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj pa pričakuje, da se bodo dogovorili, kako bodo tekla pogajanja v drugi polovici leta. Meni, da je z njimi smiselno nadaljevati in priti pred koncem leta do cilja.

Vlada: Plače bi se usklajevale v višini 65 odstotkov inflacije

Na zadnjem krovnem srečanju pogajalske skupine prejšnji teden so sicer odprli vprašanje usklajevanja plač z inflacijo. Po vladnem predlogu bi se plače usklajevale v višini 65 odstotkov inflacije, a takšen predlog za sindikate ni sprejemljiv. Vladna stran pa je sindikatom predstavila tudi predlog sprememb kolektivne pogodbe za javni sektor.

Na kaj se bodo osredotočili danes, na vladni strani ne napovedujejo. Na dnevnem redu je tako kot vsakokrat le splošna točka prenova plačnega sistema in odprava nesorazmerij v osnovnih plačah. Po Počivavškovih besedah pa v nadaljevanju pogajanj pričakujejo predvsem razpravo o vprašanju prevedbe na novo plačno lestvico in mehanizmu usklajevanja vrednosti plačnih razredov.