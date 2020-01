Strokovnjaki opozarjajo: led se zaradi visokih temperatur podnevi tali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav po nižinah trenutno še nimamo pravega snega, so številna jezera, bajerji in gramoznice zaradi nizkih nočnih temperatur zamrznjeni. Divja drsališča zato na veliko vabijo ljubitelje drsanja, a strokovnjaki opozarjajo, da je led večkrat zamrznjen le na videz. Zaradi visokih dnevnih temperatur se led podnevi tali in ni debel sedem centimetrov, kolikor mora biti, da se po njem lahko varno drsamo.

Že v minulih zimah smo videli, kako se je drsanje spremenilo v plavanje v ledeno mrzli vodi, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. To pa obiskovalcev na Koseškem bajerju v Ljubljani očitno ne skrbi. Na jezeru otroci igrajo hokej, mamice se vozijo z vozički, moški pa se je po ledu celo vozil z motorjem, so poročali na Planetu.

Za varno hojo mora biti led debel vsaj sedem centimetrov

Za hojo mora biti led debel vsaj sedem centimetrov, a tudi ta debelina še ne pomeni nobenega jamstva za varnost. Kako se lahko torej prepričamo, da bo hoja po ledu varna? To lahko storimo z močnim udarcem ob led. "Če se pojavijo razpoke, uporaba ledu ni ustrezna oziroma varna," je pojasnila Mojca Zupan z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Varnejši je led temnejše barve, pokanje pod nogami pa je znak za umik.

Foto: Planet TV

Gasilci hojo po ledu sicer odsvetujejo. Če se nesreča vseeno zgodi, je v tem primeru najbolje, da poskušamo ostati mirni in da ponesrečencu pomagamo šele, ko smo prepričani, da s tem ne ogrožamo sebe. "Mi se na takšne dogodke odzovemo z vozilom, ki je namenjeno reševanju na vodi," je pojasnil namestnik vodje gasilske izmene pri Gasilski brigadi Ljubljana Andrej Košir.

Posebej previdni moramo biti pri hoji ali drsanju na Cerkniškem jezeru. Zaradi presihanja pod ledom včasih vode sploh ni, kar je še posebej nevarno. Če nismo prepričani, se z drsalkami raje odpravimo na katero od urejenih drsališč.

Dva gasilca pri reševanju tudi sama padla v ledeno vodo

Gasilci so pri takšnih intervencijah zaščiteni tudi pred mrazom. To sta na lastni koži pred štirimi leti izkusila tudi dva gasilca, ki sta pri reševanju utapljajočega v Koseškem bajerju v ledeno vodo padla tudi sama. Če nam poškodovanega uspe spraviti na kopno, mu moramo najprej sleči mokra oblačila, potem pa ga čim prej odpeljati na toplo oziroma ga ogreti.

Foto: Planet TV

"Če je ta podhladitev že hujša in ni normalne zavesti, potem je treba seveda čim prej poklicati 112," je pojasnil internist Peter Radšel z Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Resne zdravstvene težave se lahko pojavijo tudi pozneje, še posebej je problematično, če se je človek potopil pod mrzlo vodo. "Potem se praviloma pojavi poškodba pljuč in tudi pljučnica," je pojasnil Radšel. Zato ni odveč opozorilo, da se na led vedno odpravimo vsaj v paru, so še poročali na Planetu.