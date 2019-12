Strokovnjak o kazni za nasilnega Iračana: To je zgrešeno

"Jaz sem ga hotel ubiti, ampak taka je bila božja volja," je ob vprašanju o krivdi za napad odgovoril obtoženi 26-letnik. Do sodišča in tam prisotnih se je ves čas obnašal nespoštljivo.

"Jaz sem ga hotel ubiti, ampak taka je bila božja volja," je ob vprašanju o krivdi za napad odgovoril obtoženi 26-letnik. Do sodišča in tam prisotnih se je ves čas obnašal nespoštljivo. Foto: STA

Al Hamdani Yassin Amar, ki je že lani v Nemčiji zaprosil za azil, je letos julija na poti iz Vrtojbe proti Ljubljani najprej napadel taksista, nato pa še enega od dveh policistov, ki sta posredovala. Poleg zaporne kazni je sodišče zanj odredilo izgon iz države, ki bo izvršen, ko pride na prostost.

Sindikat policistov: Kazen je sramotno nizka

Burni odzivi so se začeli vrstiti že prejšnji teden, ko je tožilka predlagala zgolj šestletno zaporno kazen za vsa tri kazniva dejanja. V Sindikatu policistov Slovenije so zapisali, da je predlagana kazen žaljiva in nedostojna do vseh prizadetih, strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar pa je na Twitterju poudaril:

Šest let zapora za poskus umora in poskus kraje avtomobila? To pa je zgrešena kaznovalna politika, za vsako premoženjsko KD se danes dobi več (npr. rop, velika tatvina, zloraba položaja, itd). Ena KD brutalno kaznujemo, druga pa takole... https://t.co/KE0oQrC365 — Blaž Kovačič Mlinar (@KovacicMlinar) December 1, 2019

"Za nekoga, pri katerem očitno ni prav nobenih olajševalnih okoliščin, se mi zdi kazen zelo nizka. V zadnjih letih smo se osredotočili na premoženjsko kriminaliteto, gospodarstvo in banke. Zdi se, da so klasična kazniva dejanja na stranskem tiru in da ima mogoče tudi tožilstvo včasih takšen pogled," nam je danes po izreku sodbe povedal Kovačič Mlinar.

Tako so julija o Iračanovem napadu poročali na Planet TV.

"Premoženjska kazniva dejanja postala bolj zavržna"

Pravi, da se pri določenih zadevah človek vpraša, zakaj je predlagana tako visoka kazen, pri drugih pa, zakaj je predlagana kazen tako nizka. Sam opaža, da so kazniva dejanja, povezana s premoženjem, ter tista, ki nimajo nobenih elementov zoper življenje in telo, postala bolj zavržna.

"V Sloveniji je še vedno preveč odvisno od osebnosti, ki sedijo na mestu sodnika in tožilca. Dve popolnoma enaki zadevi se lahko pred različnimi sodniki in tožilci končata zelo različno," opozarja Blaž Kovačič Mlinar. Foto: STA

"Preveč je odvisno od posameznega tožilca in sodnika"

"Tožilci bi morali imeti usklajeno kaznovalno politiko, saj gre za en organ. Velikokrat niso usklajeni. Na sodišču je veliko odvisno od tožilca in sodnika ter tega, kako gledata na različna kazniva dejanja. V Sloveniji je še vedno preveč odvisno od osebnosti, ki sedijo na mestu sodnika in tožilca. Dve popolnoma enaki zadevi se lahko pred različnimi sodniki in tožilci končata zelo različno," je poudaril in dodal:

"Razumem, da je tudi malo politično pogojeno, da so določena kazniva dejanja, recimo bančna kriminaliteta, bolj v ospredju, ampak ne smemo pozabiti, da se občutek varnosti pri ljudeh gradi ali izgubi na takšnih kaznivih dejanjih."