Strokovnemu direktorju Onkološkega inštituta niso potrdili novega mandata

Svet Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana je danes za v. d. strokovnega direktorja imenoval dosedanjega prvega moža stroke na OI Viljema Kovača, ki se mu mandat izteče v sredini meseca. Kovač je bil edini kandidat, ki se je prijavil na razpis, a se člani sveta po razpravi in glasovanju za zaprtimi vrati niso odločili za njegovo ponovno imenovanje.

Svet zavoda je Viljema Kovača po njegovi predhodni privolitvi do imenovanja novega strokovnega direktorja imenoval za vršilca dolžnosti, in sicer za pol leta z možnostjo podaljšanja.

V predstavitvi programa strokovnega dela in razvoja na današnji seji sveta zavoda je Kovač sicer izpostavil, da mora biti dobrobit bolnika prva vrednota delovanja, poudaril pa je tudi pomen dobrih medsebojnih odnosov. "Vedno nas je vodilo načelo odličnosti, mora nas še naprej. Za bolnika ni nič dovolj dobro," je dodal ob tem. Med cilji dela je izpostavil zmanjšanje umrljivosti zaradi raka in izboljšanje kakovosti življenja bolnikov z rakom.

Med izzivi tudi zaposlovanje novega kadra

Med izzivi, ki so pred onkološkim inštitutom, je med drugim zagotavljanje in zaposlovanje novega strokovnega kadra, je v odgovorih na vprašanja članov sveta ocenil Kovač. Uporabili bomo vse legitimne in poštene načine, da bomo zagotovili prave ljudi na pravih mestih, je napovedal.

Onkološki inštitut je po njegovih besedah osrednja ustanova, ki mora vsem zagotoviti enako kakovost zdravljenja. Ob tem ocenjuje, da je slovenski zdravstveni sistem onkologiji sicer naklonjen.

Kovač je na inštitutu zaposlen od leta 1986, je tudi docent na ljubljanski medicinski fakulteti. Med drugim je bil v preteklosti vodja zdravstvene službe v Zavodu za usposabljanje invalidne mladine Kamnik.

Svet zavoda se je seznanil tudi s poročilom o poslovanju do konca septembra. Poslovni izid je še nekoliko boljši kot v prvi polovici leta in generalna direktorica Zlata Štiblar Kisić je poudarila, da pričakuje pozitivni poslovni izid tudi ob koncu leta. Po prvi polovici leta je presežek prihodkov nad odhodki je znašal nekaj manj kot 981.000 evrov.