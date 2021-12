Stranka Naša dežela gre na volitve samostojno

Po besedah Aleksandre Pivec, sicer nekdanje kmetijske ministrice in nekdanje predsednice DeSUS, so tudi že izbrali kandidate, ki se bodo za sedež v parlamentu potegovali v posameznih volilnih okrajih. Ob tem poudarja, da se bo stranka na volitve podala samostojno, a da so se o sodelovanju po volitvah pripravljeni pogovarjati z vsemi, ki bodo za to izkazali interes. Prepričana je namreč, da v Sloveniji primanjkuje "volje po pogovoru in sodelovanju, spoštovanju različnih mnenj, tudi različnih ideoloških pripadnosti".

Foto: Ana Kovač Zato kot nekorektno ocenjuje, da bi stranka zavrnila pogovore s tistimi, ki jih k temu povabijo, tudi z Zavezništvom za politično sredino. Pivčeva tako pozdravlja povezovanje sredinskih strank in oblikovanje močnega sredinskega zavezništva, ki bi po njenih besedah predstavljalo alternativo tako levemu kot desnemu ideološkemu političnemu polu. "Nikakor pa ne pozdravljam pragmatičnega preračunavanja, kalkuliranja, kjer bi se povezali zgolj zato, da prestopimo parlamentarni prag," je zatrdila.

Zadnji rezultati javnomnenjskih raziskav so sicer nakazali možnost, da stranki uspe prestopiti parlamentarni prag. Pivčeva ob tem zatrjuje, da jih takšni rezultati ne presenečajo, saj da že eno leto aktivno delujejo na terenu. Hkrati poudarja, da se ne obremenjujejo z volilnim rezultatom, a da bi bilo za politično stranko "zelo neresno, da vstopa v politični prostor brez visokega in ambicioznega cilja".

Foto: Ana Kovač Stranka po njenih besedah trenutno šteje nekaj več kot dva tisoč članov, za zdaj so ustanovili 80 lokalnih odborov, kar po mnenju Pivčeve kaže na to, da mora stranka ostati stabilna za daljše obdobje in ne zgolj za obdobje enkratnih volitev.

Interes nekaterih poslancev za sodelovanje

Prestop v stranko je v torek naznanila tudi poslanka SMC Mateja Udovč, na novinarsko vprašanje, ali se o prestopu pogovarjajo tudi s poslancem DeSUS Ivanom Hršakom, pa je Pivčeva odgovorila, da se o morebitnih nadaljnjih prestopih katerega izmed zdajšnjih poslancev konkretno še niso pogovarjali, a da je s strani nekaterih poslancev izkazan interes za morebitno sodelovanje.