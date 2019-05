Štirje mladi oropali moškega, mu grozili in ga ugrabili

Novomeška policija je prijela četverico moških z območja Kočevja, ki naj bi prejšnji teden oropali moškega, mu grozili in ga ugrabili. Policija je storilce izsledila in jih privedla k preiskovalnemu sodniku. Trije osumljenci ostajajo v priporu.

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so jih prejšnji teden v sredo, 22. maja, obvestili o moškem, ki naj bi ga ponoči v Ljubljani oropali in ugrabili neznanci.

Kot sporočajo s policije, je takoj stekla kriminalistična preiskava z namenom izsleditve storilcev in razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja. Med preiskavo so ugotovili, da so do moškega, ki je v zgodnjih jutranjih urah zapuščal gostinski lokal v Ljubljani, pristopili štrje neznanci in ga ugrabili.

Izsiljevali so ga v gozdu

Od njega so zahtevali denar, ki ga ni imel pri sebi, zato so ga odpeljali do različnih bankomatov na območju Kočevja in Ljubljane, kjer je moral opraviti več dvigov gotovine in storilcem izročiti denar.

Kasneje so ga odpeljali v gozd, kjer so ga pretepali in mu grozili z ubojem, če jim ne bo izročil še preostalega denarja z računa. V jutranji urah so ga nato odpeljali do banke v Novem mestu, kjer je moral ob njihovi prisotnosti opraviti še dvig preostalega denarja. Storilci so žrtvi ves čas grozili, po prejemu denarja pa jo izpustili.

Trije osumljenci v priporu

Kriminalisti so kaznivih dejanj ropa in ugrabitve osumili štiri storilce z območja Kočevja, stare od 17 do 26 let. Po odredbi sodišča so policisti opravili hišne preiskave in jim zasegli predmete, pomembne za kazenski postopek.

Osumljence so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zoper tri odredil pripor. Dva izmed njih so policisti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj.