Igor Zorčič ostaja predsednik državnega zbora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanke in poslanci so danes na izredni seji razpravljali o predlogu za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča. To točko je na dnevni red uvrstil sam. Razpravi je sledilo tajno glasovanje, za razrešitev je glasovalo 45 poslancev, dve glasovnici sta bili neveljavni.