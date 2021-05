Kolegij predsednika DZ bo določil časovnico izrednih sej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik DZ Igor Zorčič se je o časovnici izrednih sej pretekli teden posvetoval z vodji poslanskih skupin. Po posvetu so sporočili, da bosta izredni seji v tem tednu in da naj bi v torek začeli obravnavo točke predloga ustavne obtožbe oz. z odločanjem o predlogu, da za mnenje o tem zaprosijo predsednika republike Boruta Pahorja. Kot pa je razvidno iz gradiva za sejo kolegija, najverjetneje ne bo tako.

Predsednik DZ Igor Zorčič se je o časovnici izrednih sej pretekli teden posvetoval z vodji poslanskih skupin. Po posvetu so sporočili, da bosta izredni seji v tem tednu in da naj bi v torek začeli obravnavo točke predloga ustavne obtožbe oz. z odločanjem o predlogu, da za mnenje o tem zaprosijo predsednika republike Boruta Pahorja. Kot pa je razvidno iz gradiva za sejo kolegija, najverjetneje ne bo tako.

Kolegij predsednika DZ bo danes določil časovnico izrednih sej, ki so predvidene za ta teden. Kot sledi iz gradiva za kolegij, naj bi DZ v torek med drugim določil datum referenduma o noveli zakona o vodah, od srede naprej pa bo na izredni seji obravnaval točke, ki so bile predvidene za redno majsko sejo, a DZ dnevnega reda prejšnji teden ni potrdil.

Po tistem, ko so poslanci pretekli ponedeljek z 42 glasovi za in 42 proti zavrnili dnevni red redne majske seje, je opozicija takoj zahtevala sklic izredne seje za obravnavo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade, koalicija pa sklic izredne seje za obravnavo večine drugih točk, ki so bile predvidene za redno zasedanje.

Predsednik DZ Igor Zorčič, na katerega sicer letijo očitki koalicije, da je tudi sam glasoval proti dnevnemu redu seje, se je o časovnici pretekli teden posvetoval z vodji poslanskih skupin. Po posvetu so sporočili, da bosta izredni seji v tem tednu in da naj bi v torek začeli obravnavo točke predloga ustavne obtožbe oz. z odločanjem o predlogu, da za mnenje o tem zaprosijo predsednika republike Boruta Pahorja. Kot pa je razvidno iz gradiva za sejo kolegija, najverjetneje ne bo tako. Časovnico bo danes določil kolegij, po katerem bo tudi bolj jasno, kdaj bo na dnevnem redu odločanje o predlogu ustavne obtožbe.

Iz gradiva je tudi razvidno, da so na dnevni red izredne seje, ki se bo začela predvidoma v sredo, uvrščene tudi mandatno-volilne zadeve. Koalicija sicer mandatno-volilnih zadev, ki so bile predvidene za redno sejo, med njimi pa tudi predlog za razrešitev predsednika DZ Igorja Zorčiča, pretekli teden ni uvrstila v predlog dnevnega reda za izredno sejo. Tako za zdaj ni povsem jasno, katere mandatno-volilne zadeve bodo obravnavali oz. ali in kdaj bodo odločali tudi o Zorčiču.