Številni kazalniki potrjujejo izboljšanje stanja gozdov

Oglasno sporočilo

Ohranjena je sposobnost samodejne, naravne obnove gozdov

Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 odstotkih gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po naravni poti. Le pet odstotkov površin je treba obnoviti s sajenjem sadik gozdnega drevja. Naravne ujme povečujejo potrebe po obnovi gozdov ter gozdnogojitvenih in varstvenih delih v gozdovih.

Povečujeta se lesna zaloga in prirastek v gozdovih

V slovenskih gozdovih se je povprečna lesna zaloga od leta 1947 do leta 2018 povečala s 137 m3/ha na 302 m3/ha, letni prirastek gozdnih sestojev pa s 3,25 m3/ha (1947) na 7,47 m3/ ha (2018). V Sloveniji je 1.177.244 hektarov gozda, njegov delež pa znaša 58,1 odstotka. Leta 1875 je bilo z gozdom pokritega le 36,4 odstotka slovenskega ozemlja.

Gozdovi so bogat vir surovine za gozdno-lesno verigo

Mogoč posek lesa v slovenskih gozdovih, ki je določen z gozdnogospodarskimi načrti, se je v zadnjih 25 letih več kot podvojil, in sicer s 3,1 milijona m3 (1994) na 6,8 milijona m3 (2018). Realizacija poseka lesa v gozdovih je manjša od načrtovanega, se je pa realiziran letni posek lesa v zadnjih petih letih (predvsem zaradi posledic naravnih ujm v gozdovih) približal načrtovani količini mogočega poseka in znaša med petimi in šestimi milijoni m3 lesa.

Naročnik oglasnega sporočila je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.