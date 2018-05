Številne kršitve tovornjakarjev: dvema vzeli vozniško dovoljenje Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,04 termometer Maša K. Brecelj Avtorji: STA,

Foto: STA

Celjski policisti, ki so v zadnjih dneh opravljali poostren nadzor v cestnem prometu na avtocesti Maribor-Ljubljana, so ustavili in kontrolirali 27 tovornih vozil. Pri 13 ustavljenih vozilih so ugotovili 30 kršitev s področja socialne zakonodaje, tehnične urejenosti ter kršitve v zvezi s prevozom tovora.