Stekel promet na Šmartinski cesti v Sneberjah

Popolno zaporo Šmartinske ceste v Sneberjah so v petek odpravili. Do zaključka gradbenih del bo promet na krajših odsekih potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforji ali ročnim usmerjanjem, so povedali na direkciji za infrastrukturo.

Dela za ureditev Šmartinske ceste od odcepa za Šmartno in Tomačevo do križišča za Trbeže v Sneberjah so stekla v začetku oktobra lani. Promet je sprva potekal izmenično enosmerno, od letošnjega junija pa je bil približno kilometer te ljubljanske vpadnice od križišča Šmartno in Tomačevo do Sneberske ceste popolnoma zaprt za promet.

Najprej je bila zapora predvidena do septembra, prvič so jo podaljšali do konca oktobra, drugič do sredine decembra.

Kot so pojasnili na direkciji, so razlogi za večkratno podaljšanje istočasna gradnja dela hitre ceste in obravnavanega dela Šmartinske ceste v prvi polovici letošnjega leta, usklajevanja z upravljavcem in investitorjem izgradnje vodovoda, ki je potekala sočasno z gradnjo preostale infrastrukture, ter neugodne vremenske razmere v novembru.

Pogodbena vrednost del, ki jih izvaja podjetje Komunalne gradnje, je 3,45 milijona evrov, od tega na državo "pade" 2,8 milijona evrov, na Mestno občino Ljubljana pa 650 tisoč evrov.