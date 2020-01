Štefanec se ne da: ker mu Pahor ni odpisal, je pismo objavil

Predsednik Komisije za preprečevanja korupcije RS (KPK) Boris Štefanec je predsedniku države Borutu Pahorju poslal pismo zaradi dvoma, da so bili pri izbiri novega predsednika komisije upoštevani najvišji standardi objektivnosti in transparentnosti.

Izbirna komisija je v začetku leta Pahorju poslala seznam primernih kandidatov za vodenje KPK. Med njimi ni aktualnega predsednika Štefaneca, ki je zdaj prepričan, da postopek ni potekal v skladu z najvišjimi standardi objektivnosti in transparentnosti, ob tem pa naj ne bi bili vsi kandidati enakopravno obravnavani.

Štefanec je Pahorju pisal 16. januarja, vendar za zdaj ni dobil odgovora, zato se je odločil, da pismo objavi javno kar na spletni strani KPK.

Za Štefaneca sporna Stare in Brecelj

Ker od predsednika države ni dobil odgovora, je Štefanec pismo objavil javno. Foto: Ana Kovač V stran in pol dolgem pismu Štefanec pod vprašaj postavlja člane, ki so v izbirni komisiji. V njej sta med drugim Janez Stare in Erik Brecelj, kar je po mnenju Štefaneca navzkrižje interesov, saj so prvega v preteklosti obravnavali na KPK, drugi pa ima o komisiji negativno mnenje, ki ga je večkrat javno izrazil.

Ker se pri izbiri primernih kandidatov za vodenje KPK Stare in Brecelj nista izločila, bi lahko po besedah Štefaneca ravnala pristransko.

Koga so predlagali Pahorju?

Izbirna komisija je sicer kot primerne kandidate za vodenje KPK Pahorju predlagala Tino Brecelj, Uroša Novaka, Janeza Pogorelca in Roberta Šumija. Pahor mora novega predsednika imenovati v 30 dneh, izbira pa lahko samo med kandidati s seznama, ki mu ga je predlagala izbirna komisija.

Zdajšnjemu predsedniku KPK Borisu Štefanecu sicer mandat poteče marca. Če Pahor do takrat ne bi imenoval novega predsednika KPK, bo Štefanec delo predsednika KPK opravljal do imenovanja naslednika. Ta je sicer izrazil razočaranje, da ga ni med predlaganimi kandidati. "Ne rečem, da sem najboljši od devetih prijavljenih kandidatov, nikakor pa nisem, če se primerjam s preostalimi primernimi kandidati, neprimeren," je dejal v odzivu za STA.