Ste med Slovenci, ki kupujejo čoln? To svetuje strokovnjak #video

Najemanje čolnov in drugih plovil postaja vedno bolj popularno v vseh obmorskih mestih in Slovenija pri tem ni izjema. Zato je tudi zanimanje za opravljanje izpita, ki bo omogočil upravljanje s krmilom, vedno večje.

"Trend se povečuje, vemo, da je bilo v prejšnjih letih opravljenih okoli tri tisoč izpitov, trenutno pa okoli 3.500, tako da je trend v porastu," je dogajanje komentiral Robert Škorkov iz Uprave za pomorstvo in promet.

Razlogi za to pa so različni, veliko vlogo pri tem igra dejstvo, da so plovila vedno bolj finančno dostopna. Kako pa priti do izpita? "Obstaja več možnosti. Lahko se odločite za izvedbo tečaja ali pa se takoj prijavite na izpit. Ta vas bo stal okoli 50 evrov, v povprečju boste na upravljanje izpita čakali dva tedna od prijave," pravi Škorkov.

Kako poteka izpit?

"Praktični del izpita je pereče vprašanje za morjeplovce že dlje časa. Glavna težava je, da so plovila različna. Torej, kako organizirati praktični del tako, da je dostopen vsem? Da oseba, ki naredi izpit, lahko upravlja vse vrste plovil," težave izpostavlja Škorkov, ki vsem, ki jih mikajo morske radosti na lastnem plovilu, svetuje, da pridobijo predvsem praktične izkušnje. "Veste, katero plovilo želite kupiti? Naj ga vas nekdo nauči upravljati, izpit boste pač naredili pred ali po tem," svetuje Škorkov.

Se pa mnogo praktičnih zadev učijo tudi skozi teorijo. Najprej je izredno pomembno poznavanje vozlov in pa seveda, kako plovilo upravljati. "Treba je razumeti, da čoln ni avto," opozarja Škorkov in dodaja, da naj bodoči kapitani veliko časa namenijo predvsem meteorologiji.

Prav vremenske razmere so namreč tiste, ki so lahko ključni dejavnik pri tem, da pride do stisk na morju. V letošnjem letu so zabeležili 225 izrednih dogodkov, od tega pa približno 15 reševanj.