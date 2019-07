Ste kje videli mladoletnico z območja Slovenskih Konjic?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od sobote, 27. julija, družina pogreša 17-letno Leo Jevšenak z Brda pri Slovenskih Konjicah, so sporočili iz policijske uprave Celje. Policisti pozivajo vse, ki so jo opazili, naj to tudi sporočijo na policijsko postajo Slovenske Konjice.