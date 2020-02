Staš Ravter imenovan za ravnatelja ljubljanske Opere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z 10. februarjem je bil za ravnatelja SNG Opera in balet Ljubljana imenovan Staš Ravter, ki je javni zavod od aprila lani vodil kot vršilec dolžnosti. Na položaj za nadaljnjih pet let ga je imenoval minister za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Zoran Poznič. Ljubljanska Opera je ravnatelja dobila po treh neuspelih razpisih za ta položaj.

Imenovanje so za STA potrdili v Operi, kjer so bili že dlje časa brez ravnatelja s polnimi pooblastili, in sicer od odstopa Petra Sotoška Štularja, ki je zavod zapustil marca 2018, pol leta pred zaključkom mandata.

Še pred tem je ministrstvo maja 2017 objavilo prvi razpis, ker pa noben od prijavljenih kandidatov ni dobil podpore svetov zavoda, je razpis padel, zato so ga konec leta 2017 ponovili.

Po odstopu Sotoška Štularja je ministrstvo aprila 2018 za v.d. ravnatelja imenovalo Rajka Meserka, nato pa konec istega leta objavilo še en razpis, na katerem prav tako ni bil izbran noben kandidat.

Aprila 2019 je Meserka na mestu v.d. nasledil Staš Ravter, diplomirani dramaturg, ki je bil pred leti direktor Slovenske kinoteke. Ministrstvo pa je nato objavilo še četrti razpis, na katerem je bil zdaj izbran za ravnatelja Opere s polnim mandatom.