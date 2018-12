Starši so se pritožili, ker hči ni postala predsednica razreda

Razredničarka in sorazrednik deklice nista opazila, je potrdil ravnatelj ene od osnovnih šol v Novi Gorici: "Očitno je deklica zelo na hitro dvignila roko in jo spustila, ni se pa oglasila in tega na glas povedala."

Na eni izmed novogoriških osnovnih šol so se to jesen ukvarjali s pritožbo staršev osnovnošolke, ker ta ni bila izbrana za predsednico razreda.

"Starši so se pritožili zaradi več stvari, ena izmed njih je bila tudi ta, da je učiteljica spregledala učenko, ko je na prvi razredni uri vprašala, kdo želi postati predsednik razreda. Poleg je bil tudi učitelj sorazrednik in oba tega nista opazila, očitno je deklica zelo na hitro dvignila roko in jo spustila, ni se pa oglasila in tega na glas povedala," je informacijo potrdil ravnatelj osnovne šole, ki je želel, da se imena šole ne omenja.

Po več sestankih zadevo rešili, deklica ni postala predsednica

S pritožbo so se starši najprej obrnili na razredničarko, ki je najprej sama skušala urediti zadevo, ker pa se je zapletlo, sta se vključila še ravnatelj in svetovalna služba.

"Izvedli smo vse ukrepe, ki jih lahko izvedemo na šoli," je pojasnil ravnatelj in dejal, da so s starši imeli več sestankov, učiteljica in ravnatelj sta se o primeru pogovarjala tudi z drugimi učenci, z zadevo pa so se ukvarjali mesec in pol.

Zaplet so po več sestankih uspešno rešili, deklica pa vseeno ni postala predsednica. Ravnatelj ob tem upa, da so zadevo zaključili in da ne bo prišlo do kakšnih tožb.

"Dandanes te težko kaj preseneti"

Ravnatelj je priznal, da ga je pritožba staršev nekoliko presenetila, a dodal, da "te dandanes težko kaj presneti". S takimi primeri se namreč ne srečujejo ravno pogosto: "Odkar sem v šolstvu, pa sem že več kot 20 let, sem to doživel prvič, kot ravnatelj in kot učitelj."

Dodaja pa, da so velika šola z veliko učenci in veliko starši, z veliko večino korektno sodelujejo in nimajo nikakršnih težav. "Pri takem številu pa se pojavijo tudi kakšni primeri, ko si lahko rečeš, saj ni res, pa je."