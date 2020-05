Stanje 27 okuženih stanovalcev ljutomerskega doma starejših stabilno

V Domu starejših občanov Ljutomer je na novi koronavirus pozitivnih še 27 stanovalcev, vendar pa je njihovo stanje po zagotovili doma stabilno. V petek so odvzeli 26 brisov, pozitivna sta bila dva stanovalca in nihče od zaposlenih. Vse stanovalce, ki so jih začasno namestili v Biotermah pri Mali Nedelji, pa so preselili nazaj v dom v Ljutomeru.