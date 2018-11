Sprememba na gradbiščih po Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za okolje in prostor je spremenilo zakon v zvezi s pooblaščenimi inženirji. Nadzor bi po novem lahko izvajali le arhitekti. Gradbeniki, ki nimajo izpita, tudi za projektiranje ne morejo več izvajati dela kot vodje nadzora. Nekaj več kot dva tisoč inženirjev napoveduje shod.

Dozdajšnje prakse, ko so gradbišča nadzirali gradbeniki, kot kaže, ne bo več.

"Pravica biti vodja nadzora s 1. 12. 2018 poteče, če niste pooblaščeni inženir. Glede na to, da je 90 odstotkov prevladujoča vrsta del gradbena, pomeni, da vsi gradbeniki, ki nimamo izpita tudi za odgovorno projektiranje, ne moremo več izvajati dela kot vodja nadzora. Pomeni, da smo praktično brezposelnik," so zapisali inženirji.

"Konkretno to pomeni, da če naročnik odloči, da vodi nadzor pooblaščen inženir pomeni, da ne morem več vodit gradnje, jo pa lahko vodi arhitekt s tremi leti arhitekture brez da pozna armature, način gradnje ampak samo on lahko postane pooblaščeni inženir," je za Planet TV povedal Drago Štrafela, gradbeni inženir.

To pomeni, da gradbeniki z več desetletnimi izkušnjami odpadejo. To je ideja ministra za okolje Jureta Lebna, njegov predhodnik iz Pahorjeve vlade in inženir gradbeništva Roko Žarnič meni, da je treba z ministrstvom doseči kompromis.

"Novi minister nove možnosti. Jaz na novega ministra kar dosti računam," je dejal nekdanji minister Žarnič.