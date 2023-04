Sprememba cen goriv tokrat v sredo. Kaj nas čaka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprememba cen goriva se bo tokrat zaradi praznika zgodila dan pozneje, in sicer v sredo. Po napovedih Financ prihaja zvišanje cene bencina, medtem ko naj bi po njihovem mnenju cena dizelskega goriva upadla ali pa ostala nespremenjena.

Cena za liter 95-oktanskega bencina in liter dizelskega goriva ob slovenskih regionalnih cestah se določa vsak drugi torek, razen v času praznikov, ko se določitev nove cene zamakne na sredo. Tako se bodo zaradi velikonočnega ponedeljka cene goriv spremenile v sredo.

Kot pojasnjujejo pri Financah, ob zvišanju cen goriv ne pričakujejo, da bo vlada zvišala trošarine. Tako ob nespremenjenih trošarinah napovedujejo, da bo za liter bencina po novem treba odšteti 1,41 evra, kar je tri cente več, kot stane zdaj.

Medtem pri dizelskem gorivu v nasprotju z bencinom na mediteranskih trgih opažajo pocenitve. Njihovi analitiki zato napovedujejo, da bo v sredo cena dizla ostala enaka oziroma se bo ta pocenil za en cent.

Izračun naj bi veljal ob predpostavki, da država ne bo posegla v trošarine, a kot pišejo pri Financah, ne bodo presenečeni, če se vlada odloči dvigniti trošarino tako, da bo regulirana cena dizelskega goriva v maloprodaji ostala nespremenjena.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen pogonskih goriv na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.



Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto.