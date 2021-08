Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob postopoma vse slabših podatkih in napovedih v zvezi s koronavirusom vse več podjetij razmišlja, da bi ponovno organizirala cepljenja za svoje zaposlene. Ministrstvo za gospodarstvo ter obrtna, turistična in gospodarska zbornica so že maja pripravili navodila in podjetja pozvali k cepljenju zaposlenih. Nekatera podjetja svoje zaposlene k cepljenju spodbujajo na ustvarjalen in radodaren način.

Organizirana cepljenja v podjetjih so se začela junija. Podjetja svoje zaposlene k cepljenju spodbujajo z različnimi nagradami. Medtem ko nekatera za vsak prejeti odmerek cepiva zaposlenim ponujajo dodatno prosto uro, druga podarjajo kar dodatni dan dopusta. Tretja med precepljenimi zaposlenimi žrebajo počitniške aranžmaje, nekatera pa zaposlene preprosto spodbujajo s finančnimi nagradami, ki za polno cepljene dosegajo tudi po 70 evrov.

Eno prvih podjetij, ki je zaposlenim omogočilo cepljenje na lokaciji, je bil Profiles iz Razdrtega, v katerem je več kot polovica zaposlenih ramo nastavila v bližnjem gasilskem domu. "Povabil sem zaposlene in bil presenečen, da se jih je večina odločila za to," pove direktor podjetja Boštjan Blažek.

"Prioriteta delodajalcev je, da podjetja ostanejo odprta"

Obrtna zbornica Slovenije (OZS) vseskozi podpira cepljenje, ker to pomeni, da se podjetja dejansko ne bodo zapirala, kar je prioriteta delodajalcev, pove Branko Meh iz OZS.

Gospodarska zbornica je namreč ocenila, da vsak mesec zaprtja države gospodarstvo stane 400 milijonov evrov. V tej luči je spodbujanje zaposlenih k cepljenju, tudi z nagradami, očitno dobra poslovna poteza. Za takšno potezo so se odločili v Izlaškem ETIju, ki je vsakemu zaposlenemu ponudilo 70 evrov, bruto pri plači ali neobdavčeno na pokojninskem računu.

Točnih podatkov o tem, koliko ljudi so tovrstne spodbude prepričale k cepljenju, ne zbira nihče, nimamo niti podatkov o tem, koliko podjetij se je odločilo za izvedbo cepljenja na lokaciji, ki je sicer na voljo vsem podjetjem, ki zberejo vsaj 50 prijav za cepljenje.

To je uspelo tudi Ljubljanskim mlekarnam, kjer so že junija k cepljenju spodbudili okoli sto zaposlenih.

Poleg denarja in prostih dni nekatera podjetja zaposlenim ponujajo zgolj dodatno prosto uro ali žrebanje nagrad. Precepljenost je v gospodarstvu z okoli 35 odstotki še daleč od tiste, ki bi zagotovila kakršnokoli varnost.

"Mi mali obrtniki in podjetniki si sploh ne znamo predstavljati, da se ponovno zaprejo podjetja, tudi vlada pravi, da nima več denarja za pomoč podjetjem v primeru zaprtja. Mislim, da moramo vsi delati za to, da podjetja ostanejo odprta in da ljudi prepričamo, da se gredo cepit," je jasen Meh.