Španec v tovornem vozilu prevažal 53 državljanov Pakistana

Policisti so v minulem dnevu na območju Policijskih uprav (PU) Ljubljana in PU Maribor prijeli večje število tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Na Škofljici so v petek ustavili tovorno vozilo, v katerem je 41-letni Španec prevažal 53 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti so tovorno vozilo z registrskimi oznakami Španije v Škofljici ustavili v petek okoli 8. ure. Pri kontroli vozila so ugotovili, da je državljan Španije v tovornem delu prevažal 53 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci trenutno še potekajo, piše STA.

Osumljencu kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ga bodo predvidoma danes privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na območju ljubljanske policijske uprave so letos do 6. avgusta obravnavali 2839 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, lani v istem obdobju pa 1626, so še navedli na PU Ljubljana, piše STA.

Foto: GPU

Vrnili so jih na Hrvaško

Policisti policijske postaje Podlehnik pa so v petek okoli 13. ure pri nedovoljenem prehodu čez državno mejo med Hrvaško in Slovenijo na območju občine Podlehnik prijeli 30 tujcev, od tega 10 državljanov Pakistana in 20 državljanov Bangladeša. Po postopkih so jih vrnili na Hrvaško.

Mejna policija pa je v petek ob 23.15 obravnavala poskus izmaknitve mejni kontroli na mejnem prehodu Gruškovje. Prijela je pet državljanov Afganistana, ki so bili skriti v tovornem vozilu s turškimi registrskimi številkami. Afganistance je policija zavrnila oz. jih vrnila Hrvaški, so navedli na PU Maribor, še piše STA.