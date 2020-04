Sova ima novega šefa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji razrešila dozdajšnjega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Rajka Kozmelja in na njegovo mesto imenovala Janeza Stuška.

Kozmelj je sicer nepreklicno odstopil 17. marca, potem ko je bil izključen iz sestave Sveta za nacionalno varnost. To je bilo takrat po njegovih besedah znamenje, da mu predsednik vlade ne zaupa, zato je odstopil in s tem dal vladi možnost, da imenuje osebo, ki ji bo zaupala, s tem pa omogočila nujno potrebno nemoteno sodelovanje med agencijo in vlado.

Zdaj že nekdanji direktor se je v središču pozornosti znašel tudi zaradi zaposlitve znanke takratnega premierja Marjana Šarca, primer pa je takrat preiskoval tudi KNOVS (Komisija DZ za nadzor obveščevalno-varnostnih služb).

Novi direktor Janez Stušek bo imenovan z jutrišnjim dnem za dobo petih let.

Kdo je novi direktor Sove?

Janez Stušek je diplomant fakultete za varnostne vede (2003) in pravne fakultete v Mariboru (2007); odvetnik, direktor in družbenik v Odvetniški pisarni Stušek, d. o. o., doktorski kandidat in zunanji sodelavec Sveta Evrope, avtor več publikacij na področju kazenskega prava, policijskih pooblastil, protikorupcijske zakonodaje ter IT-prava.

Svojo poklicno kariero je začel v Slovenski vojski, med drugim pa je bil tudi asistent na fakulteti za varnostne vede pri predmetih Policijska pooblastila in Kazensko pravo.