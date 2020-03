Šef Sove je odstopil

"​Izključitve Sove iz Sveta za nacionalno varnost ne razumem in je povsem nesprejemljiva. Prav tako menim, da ni razloga, da je iz Sveta izključeno ministrstvo za pravosodje, ampak to je njihova stvar. Do danes me nista kontaktirala niti predsednik vlade Janez Janša in niti Žan Mahnič, ki je v njegovem kabinetu pristojen za nacionalno varnost. To je znak popolnega nezaupanja do mene in treba je povedati, da je izključevanje Sove iz procesov odločanja škodljivo za nacionalno varnost," je po poročanju Dela dejal Rajko Kozmelj.

Na vprašanje, ali je morda stik z Janšo ali Mahničem poskušal vzpostaviti sam, pa je za Delo odgovoril nikalno. "Usmeritve prihajajo od zgoraj," je odvrnil Kozmelj.