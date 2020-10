Sončno in toplo vreme se nadaljuje

Pred nami so sončni in topli dnevi.

Pred nami so sončni in topli dnevi. Foto: Getty Images

Danes in v petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na vzhodu države bo tudi pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod po nižinah bo še nekaj megle. V Pomurju je mogoča tudi kakšna dežna kaplja. Popoldne bo precej sončno, več oblačnosti pa bo ostalo na vzhodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

V petek bo delno sončno, na vzhodu bo občasno tudi pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, ob morju do 10, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Oba dneva se bo zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost, še napovedujejo na Arsu.