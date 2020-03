Sončno in toplo vreme se bo nadaljevalo do sobote

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vremenoslovci do sobote napovedujejo sončno vreme s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. Šele v soboto se bo pooblačilo, ko lahko popoldne in zvečer pričakujemo tudi padavine.

Danes bo pretežno jasno, sprva ponekod na jugu še zmerno oblačno. Popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Goriškem do 21 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno, šibka burja bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

V petek bo še sončno s popoldanskimi temperaturami okoli 20 stopinj Celzija. V soboto se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bodo tudi padavine. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.