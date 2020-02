Sončen konec tedna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do konca tedna bo še suho, v nedeljo pa se bodo znova pojavile padavine. Petek bo sončen, sobota pa pretežno oblačna.

Danes bo sprva pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne in zvečer se bo krepil jugozahodni veter, postopno se bo pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Ponoči bo ponekod prehodno deževalo, meja sneženja bo na okoli 700 metrov nadmorske višine. Ponekod bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V petek zjutraj se bo razjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, v alpskih dolinah okoli -4, ob morju 7 stopinj Celzija.

V nedeljo padavine

Jutri bo sončno, popoldne se bo rahlo pooblačilo. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter, ki bo izrazitejši na severu Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 13 stopinj Celzija.

V soboto bo na vzhodu še delno jasno, drugod se bo od zahoda pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo bo oblačno s padavinami. V hribih bo snežilo, po nižinah pa deževalo.