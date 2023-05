Sodniki nezadovoljni, vlagajo pritožbe zaradi minimalnega dviga plač

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sodniki in tožilci nadaljujejo pogajanja z ministrstvom za javno upravo, potem ko že leta opozarjajo, da so njihove plače, zlasti sodnikov začetnikov in tistih na najnižji stopnji, nesorazmerno nižje od plač preostalih funkcionarjev.

Sodni svet je prejel več pritožb sodnikov zoper odločbe predsednikov sodišč, ki so jim v skladu z novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju te zvišali za en plačni razred, tako kot to velja za vse preostale zaposlene v javnem sektorju, poroča Dnevnik. Sodniki menijo, da sta plačna lestvica in uvrstitev funkcij v plačne razrede neustavni.

Kot pojasnjujejo pri sodnem svetu, sodniki še opozarjajo, da niso upravičeni do dodatkov, kot je na primer dodatek za nezdružljivost funkcije, poroča časnik in dodaja prepričanje sodnikov, da naj bi s tem država kršila načela delitve oblasti, neodvisnosti sodstva in enakosti pred zakonom.

Pritožniki po pisanju omenjenega medija sodnemu svetu predlagajo, da pritožbeni postopek prekine oziroma zadrži do odločitve ustavnega sodišča, ki že dlje časa odloča o primernosti višine sodniških plač, ali pa do sprejetja nove zakonodaje, ki bo uredila sodniške plače, da bodo te bolj primerljive s plačami preostalih državnih funkcionarjev, nato pa naj sodni svet sodnike uvrsti v ustrezne plačne razrede in jim prizna dodatke.

Ustavno sodišče o plačnih nesorazmerjih

Člani sodnega sveta so soglasno sprejeli sklep, da bodo odločanje o pritožbah nadaljevali po odločitvi ustavnega sodišča, ki ga bodo tudi seznanili z vloženimi pritožbami. Od ustavnega sodišča pričakujejo čimprejšnjo odločitev in pojasnila glede časovnega poteka reševanja zadeve, še piše časnik.

V ozadju vlaganja pritožb po informacijah časnika ne stoji nobeno formalno združenje, po mnenju nekaterih njihovih sogovornikov iz sodniških vrst pa naj bi šlo predvsem za simbolno dejanje opozarjanja na plačna nesorazmerja med funkcionarskimi plačami. Del sodnikov meni, da imajo pritožbe vendarle pravno težo, še posebej če bo ustavno sodišče vmes ugotovilo neustavnost v aktualnih plačnih razmerjih med funkcionarji.

Pogajanja sodnikov in tožilcev z ministrstvom se nadaljujejo, Golob se ne odziva

Sodniki in tožilci sicer nadaljujejo pogajanja z ministrstvom za javno upravo, potem ko že leta opozarjajo, da so njihove plače, zlasti sodnikov začetnikov in tistih na najnižji stopnji, nesorazmerno nižje od plač preostalih funkcionarjev.

Kot še piše Dnevnik, sodnikom ob strani stoji tudi sodni svet, ki je na svoji zadnji seji sprejel sklep, da je treba še naprej vztrajati pri odpravi neustavnosti plačnega položaja sodnikov, o čemer se želi pogovoriti tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom, ki pa se na večkratne pozive po skupnem sestanku ne odziva.

Pri sodnem svetu prav tako še niso obupali nad začasnim dodatkom in od pravosodne ministrice želijo pojasnilo, kdaj bo v parlamentarni postopek ponovno vložen zakon o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev, ki je bil iz njega brez utemeljenih razlogov umaknjen, še piše časnik.