Sodniki postavili rok: če ne bo višjih plač, sledijo priprave na stavko

V Slovenskem sodniškem društvu zahtevajo uresničitev odločbe ustavnega sodišča in odpravo neustavnosti pri sodniških plačah. Če se to do roka, ki ga je določilo ustavno sodišče, torej 3. januarja prihodnje leto, ne bo zgodilo, napovedujejo protestni shod in priprave na izvedbo sodniške stavke.

Vprašanje uresničitve odločbe ustavnega sodišča je v sredo zvečer obravnaval občni zbor Slovenskega sodniškega društva. Med sprejetimi sklepi je na prvem mestu zahteva, da se odločba v celoti spoštuje in izvrši. "Če se to do izteka roka, ki ga je ustavno sodišče določilo državnemu zboru, ne bo zgodilo, bodo naslednji dan na sedežih sodišč potekali protestni shodi sodnikov," so v društvu zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še napovedali, se bo nemudoma sestal tudi glavni odbor društva ter začel priprave za izvedbo sodniške stavke. Do tedaj bodo proučili možnosti za način izvajanja stavke sodnikov, so še navedli.

Glede odmikajoče se sistemske ureditve sodniških plač pa je občni zbor sklenil, da bo zaradi novih okoliščin, zlasti predlagane reforme sodstva, dogovorjene razrede za sodnike prve in druge stopnje treba ustrezno korigirati.

V koaliciji naj bi pripravljali več rešitev

Kot je pretekli teden pojasnila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, v koaliciji pripravljajo več rešitev, kako uresničiti odločbo ustavnega sodišča iz junija, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalec pa da mora neustavnost odpraviti do januarja prihodnje leto.

O konkretnih rešitvah ministrica še ni govorila, je pa izpostavila, da vse rešitve stremijo k temu, da bi bila odločba ustavnega sodišča uresničena v roku. Po poročanju medijev naj bi sicer sodniške plače začasno uredili v zakonu o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki je prav zdaj v postopku v DZ.

Pri uresničitvi ustavne odločbe vztrajajo tudi v sodnem svetu. Če do tega ne bo prišlo, pa so pretekli teden napovedali vložitev zahteve za določitev načina izvršitve ustavne odločbe.