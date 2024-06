Vrhovno sodišče naj bi po poročanju portala Necenzurirano zaradi procesnih napak razveljavilo obsodilno sodbo proti nekdanjim vodilnim Hypo Alpe Adria Bank Slovenija. To pomeni, da se bodo verjetno izognili zaporu, saj bo zadeva zastarala pred ponovnim sojenjem.

Vrhovno sodišče je po informacijah več virov portala Necenzurirano zaradi procesnih napak razveljavilo sodbo višjega sodišča, ki je štiri vodilne v nekdanji Hypo Alpe Adria Bank Slovenija lani obsodilo na skupaj več kot osem let zapora. S tem je po poročanju portala ugodilo zahtevam za varstvo zakonitosti, ki jih je vložila obramba nekdanjega prvega moža banke Božidarja Špana, njegovega naslednika Antona Romiha, nekdanjega direktorja Hypo Leasing Andreja Potočnika in nekdanjega zastopnika podjetja Hypo Alpe Adria Consultants Andreja Oblaka.

Sojenje obtoženim poteka zaradi spornih nepremičninskih poslov iz let 2007 in 2008. Takrat naj bi podjetja, ki so jih nekdanji Hypovi vodilni ustanovili v davčnih oazah, na račun skupine Hypo pridobila več milijonov evrov premoženjske koristi.

Napake pri zaslišanju prič

Vrhovno sodišče naj bi sodbo razveljavilo, ker je sodišče prve stopnje storilo napako pri zaslišanjih v predhodnem postopku in na glavni obravnavi. Nanje namreč ni vabilo vseh oseb, ki jim je želelo odvzeti premoženjsko korist, zato se glede tega niso mogle izreči, poroča Necenzurirano.

Po razveljavitvi sodbe višjega sodišča se zadeva vrača na sodišče prve stopnje, a glede na to, da bo po informacijah portala Necenzurirano zadeva zastarala že čez dve leti, ni pričakovati, da bo do takrat pravnomočno rešena.

V aferi Hypo sta sicer trenutno odprta še najmanj dva druga kazenska postopka, ki tudi še nista pravnomočno zaključena.