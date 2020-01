Sojenje v zadevi Hypo: obtoženi so krivi

Ljubljansko okrožno sodišče je nekdanje vodstvo v banki Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka spoznalo za krive zlorabe položaja. Kazen bo znana čez nekaj minut. Tožilstvo je za obtožene predlagalo skupaj 38 let zapora.

Sojenje v zadevi Hypo je trajalo več kot štiri leta in gre za eno najdaljših sojenj v Sloveniji.

Tožilstvo: Banko so oškodovali za 22 milijonov evrov

Tožilstvo je vpletenim očitalo, da so z nepremičninskimi posli banko Hypo Alpe Adria oškodovali za 22 milijonov evrov, denar pa naj bi nato skrivali v davčnih oazah. S skupnim delovanjem naj bi zlorabili položaj, nato pa premoženjsko korist, ki je izvirala iz teh dejanj, preko Liechtensteina in Luksemburga razdelili in oprali z različnimi posli, poroča STA.

Sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča Srečko Škerbec je danes nekdanje vodstvo spoznal za krivo zlorabe položaja.

Tožilstvo za obtožene predlagalo od devet do 12 let zapora

Zaradi omenjenih dejanj je tožilstvo preganjalo nekdanja predsednika uprave banke Hypo Alpe Adria Antona Romiha in Božidarja Špana, nekdanjega generalnega direktorja Hypo Leasinga Andreja Potočnika in nekdanjega direktorja družbe Hypo Alpe Adria Consultance Andreja Oblaka. Tožilstvo je za obtožene predlagalo od skoraj devet let do skoraj 12 let zapora.

Foto: Bor Slana

Sojenje se je začelo, ko je krivdo priznala Tovaškova

Sojenje v zadevi Hypo se je s predobravnavnim narokom začelo novembra 2015, ko je nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak po pisanju STA priznala krivdo za pomoč pri zlorabi položaja in pranje denarja, v zameno za priznanje pa je pristala na leto in pol pogojne zaporne kazni. Preostali obtoženi krivde niso priznali.

Marca lani od začetka

Sojenje se je moralo lani marca začeti znova, saj je od zadnje uspešno izvedene preiskave minilo več kot tri mesece, maja pa je nato sodišče obtoženim znova omogočilo tudi razpolaganje z zamrznjenim premoženjem, saj je tri leta po vložitvi obtožnice potekel tudi maksimalen rok za zavarovanje premoženja.