Višje sodišče ugodilo Electi holdingu glede prisilne poravnave

Heta, slaba banka nekdanje banke Hypo, je pritožbenemu sodišču predlagala, naj pritožbo Electe holding zavrne, a so višji sodniki ocenili, da je pritožba utemeljena. Foto: Bor Slana

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi družbe Electa holding in sklenilo, da steče postopek poenostavljene prisilne poravnave omenjenega podjetja, kaže današnja objava na Ajpesu. Prisilni poravnavi je nasprotovala družba Heta Asset Resolution, ki je v preteklosti že predlagala začetek stečaja Electe holding.

Med drugim so prikimali navedbam Electe holding, da je okrožno sodišče zmotno presodilo, da bi moral Electa holding na seznam navadnih terjatev v postopku poenostavljene prisilne poravnave uvrstiti terjatev do TCK v višini 2,28 milijona evrov, ki jo ima Electa Holding kot solidarni porok in plačnik družbe Electa Naložbe.

Sodišče: Postopek poravnave je namenjen odpravi insolventnosti

TCK je upnica Electe Naložb postala po oddelitvi TCK od banke Hypo. Pri tem posojilu so kot poroki nastopali Electa Holding, Electa Inženiring in Damjan Janković.

Na višjem sodišču so tudi ocenili, da je zmotno stališče Hete, da gre za zlorabo pri vložitvi predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo že zato, ker je družba Electa holding predlog vložila potem, ko je Heta zoper dolžnika predlagala začetek stečajnega postopka. Kot so zapisali višji sodniki, je tudi postopek poenostavljene prisilne poravnave namenjen odpravi insolventnosti.

V primeru insolventnosti ima prednost tisti insolvenčni postopek, ki dolžnikov podjem ohrani še naprej, če s tem soglašajo njegovi upniki, so med drugim zapisali na višjem sodišču.