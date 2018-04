Sodišče nad premoženje Andrijane Starina Kosem

Ker Starina Kosmova družbi Delo ni plačala odškodnine, ki je z obrestmi vred narasla na 1,99 milijona evrov, je sodišče dovolilo predlagano izvršbo.

Konec leta 2008 je Delo za 59,34-odstotni delež Večera odštelo 18 milijonov evrov. Foto: STA Ta zajema rubež in cenitev dolžničinih premičnin, rubež plače do dveh tretjin, rubež in prodajo vrednostnih papirjev Perutnine Ptuj ter izvršbo na petih nepremičninah do polovice nepremičnine. Sklep sodišča o izvršbi še ni pravnomočen.

Spor zaradi nakupa Večera

Spor je posledica nakupa časopisne družbe Večer. Konec leta 2008 je Delo za 59,34-odstotni delež Večera odštelo 18 milijonov evrov. Čeprav ni bilo soglasja pristojnih institucij za nakup, je pogodbo podpisal takratni predsednik uprave Peter Puhan. V tem času je bila Starina Kosmova predsednica nadzornega sveta.

Škoda je po izračunih Dela znašala 11,3 milijona evrov, znesek pa je uprava sklenila izterjati tako od Puhana kot od Starina Kosmove. Kljub njunemu zanikanju krivde je prvostopenjsko sodišče odločilo, da sta Puhan in Starina Kosmova dolžna plačati 1,34 milijona evrov odškodnine.