Sobota je čudovita. Kakšno pa bo vreme v nedeljo?

Ta konec tedna in v začetku prihodnjega tedna bomo imeli prav takšno vreme, kot je na tej fotografiji.

V nedeljo bodo najnižje jutranje temperature od 7 do 12, na severozahodu okoli 4, na Primorskem pa do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem do 25 stopinj Celzija.

Razmeroma kislo nedeljsko vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku prihodnjega tedna. V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami. V ponedeljek se lahko ponekod pojavita tudi nevihta in močnejši naliv. Še naprej bo sicer toplo.