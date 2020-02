Planinci, pozor, na Mali Mojstrovki smrtna nevarnost #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Narava je na Mali Mojstrovki v Kranjski Gori ustvarila smrtno nevarno 'breskvico'. Vrag je tam vzel šalo, razpoka je zelo velika in se veča. Pripravniški grapi in temu območju se maksimalno izognite. Imejte radi življenje in ne ignorirajte opozoril," svetujejo na Policijski upravi Kranj, na posebno previdnost v gorah pa opozarjajo tudi na Gorsko-reševalni zvezi Slovenije.