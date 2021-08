Slovensko podjetje v švicarski lasti išče okrepitve

Slovensko podjetje v švicarski lasti, ki že 30 let izdeluje pomivalne sisteme, sterilizatorje in dezinfekcijske stroje vrhunske kakovosti, krepi svojo delovno ekipo.

Podjetje Belimed je bilo ustanovljeno pred 30 leti. Od začetnih korakov v letu 1991 s 26 zaposlenimi ves čas rastejo. Največjo rast so dosegli leta 2016, ko so kolektiv okrepili s 130 dodatnimi sodelavci. Pandemija covid-19, ki zadnji dve leti kroji naša življenja, je še okrepila njihovo poslovanje in jim ponudila nove priložnosti za rast. V vsem obdobju razvijajo svoja znanja ter uspešno vpeljujejo in izmenjujejo dobre poslovne prakse. To so prepoznali tudi njihovi lastniki v Švici, zato so jim v Grosupljem zaupali vzpostavitev prvega kompetenčnega centra za vodenje računovodskih storitev znotraj skupine Belimed. Zaradi velikega uspeha tega projekta načrtujejo odpiranje dodatnih kompetenčnih centrov, ki bodo delovali v mednarodnem poslovnem prostoru.

Vrednote, ki so jih zaposleni vzeli za svoje

Delo v podjetju Belimed temelji na vrednotah, kot so odgovornost, spoštovanje, odličnost in vrhunska izvedba, sodelovanje, pogled s perspektive kupca, drugačno razmišljanje. So ponosni inženirji zaupanja, rezultat njihovega predanega dela so sterilni in varni postopki bolnišnične obravnave in zdravljenj. Stroji, izdelani v podjetju Belimed, ščitijo življenja pacientov in osebja v bolnišnicah po vsem svetu.

Ekipa Belimed s sodelovanjem premaguje različne izzive na poti do novih zmag. Iz leta v leto so večji in se zavedajo, da so vedno lahko še boljši. Prepričani so, da lahko marsikateri proces še izboljšajo in optimizirajo, pri čemer so odprti za nove ideje.

Gonilno kolo uspeha: zaupanje

V podjetju je najbolj cenjena želja po pridobivanju novih znanj – dobrodošli so vsi, ki bi se radi naučili novih spretnosti. V ekipo zato vabijo več varilcev začetnikov , ki se bodo pod mentorstvom izučili za strokovnjake na področju TIG-varjenja.

Ker se v tehnološko visoko razvitem podjetju zavedajo, da brez stalnega napredka in razvoja ne morejo biti vodilni v panogi, iščejo novega strokovnjaka za optimizacijo v proizvodnji (m/ž).

Iščejo proaktivno osebo, ki je sposobna podrobno analizirati proizvodne procese in ji nikoli ne zmanjka idej za njihovo optimizacijo. Prijava na to delovno mesto je lahko vaš prvi korak pri iskanju najboljših poti in rešitev v proizvodnih procesih podjetja Belimed.

Po uspešni vzpostavitvi računovodskega kompetenčnega centra pred dvema letoma so švicarski lastniki podjetju Belimed v Sloveniji letos zaupali vzpostavitev še enega globalnega oddelka, in sicer je to IT-kompetenčni center. Iz Slovenije skrbijo za celotno infrastrukturo skupine Belimed.

Če ste navdušen IT-strokovnjak ter vas veseli delo z IT-infrastrukturo in stik z uporabniki, potem pošljite svojo prijavo na odprta delovna mesta: Inženir IKT-infrastrukture (m/ž) ali Informatik – administrator za globalno podporo (m/ž).

Pokažite svoje marketinške sposobnosti

Širjenje pa s tem še ni končano. Tudi oddelek marketinga je v Belimedu letos ugledal luč sveta. Sodelavki, ki je uspešno orala ledino in vodjem v Švici s svojim delom dokazala, da je bila vzpostavitev marketinga v Sloveniji prava odločitev, se bo pridružila še ena sodelavka ali sodelavec, ki ima bogate izkušnje pri vodenju digitalnih projektov in spletnih kampanj, komunikaciji na vseh ravneh podjetja ter z zunanjimi partnerji. Idealni kandidat ali kandidatka se bo poglobil/-a v potrebe strank, iskal/-a bo tudi nove načine, kako izboljšati njihovo izkušnjo.

Digital marketing Manager. Če ste se prepoznali v opisu, oddajte svojo prijavo v

Delo za nedoločen čas in druge ugodnosti

Kaj lahko izbrani kandidati pričakujejo in kaj jim ponuja zaposlitev v podjetju Belimed?

Delo za nedoločen čas, dopoldanski enoizmenski delovnik (razen CNC-operaterji).

Delo s smislom – rezultat vašega dela so proizvodi, ki pomagajo reševati življenja po vsem svetu.

Veliko možnosti za osebno rast z različnimi tečaji in izobraževanji ter uvajanje v delo z mentorjem, ki vam je vedno na voljo.

Sodelavce z različnimi interesi, s katerimi se boste radi družili tudi v prostem času.

Nepozabne dogodke, zabave in piknike za vas in vaše otroke.

Božičnico in redne denarne nagrade za delovno uspešnost – vaše dosežke prepoznajo in tudi nagradijo.

Možnosti napredovanja in dodatnega izobraževanja – skrbijo, da zaposleni nadgrajujejo svojo strokovnost in imajo možnost napredovanja.

Možnosti zaposlitve v sestrskih podjetjih po vsem svetu.

Brezplačne športne dejavnosti v okviru programa Vitalno podjetje, udeležbe na rekreativnih športnih dogodkih.

Pridružite se podjetju Belimed in naredite naslednji korak v svoji karieri!

Želite izvedeti več?

Za več informacij o posameznih delovnih mestih kliknite na naziv delovnega mesta zgoraj, obiščite spletno stran www.belimed.com ali pišite na kadri@belimed.com.

Štiri minute od avtocestnega izvoza Grosuplje vzhod, ob robu industrijske cone, boste zagledali novo sodobno poslovno stavbo podjetja Belimed. Belimed je slovensko podjetje v švicarski lasti, ki že 30 let izdeluje pomivalne sisteme, sterilizatorje in dezinfekcijske stroje vrhunske kakovosti.

Spoznajte inženirje zaupanja podjetja Belimed v Grosupljem in postanite tudi vi eden izmed njih!