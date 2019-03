Slovenski znanstvenik Jernej Ule do denarja za raziskave možganov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prof. dr. Jernej Ule je diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, nato pa leta 2004 doktoriral na Univerzi Rockefeller v New Yorku. Leta 2006 je vzpostavil raziskovalno skupino v Angliji, najprej v Cambridgeu, zdaj pa je profesor molekularne nevroznanosti na UCL v Londonu in vodi raziskovalno skupino na inštitutu Francis Crick.

Novi ERC-projekt z naslovom RNP Dynamics bo raziskoval, kako regulacija molekul RNA prispeva k razvoju in delovanju možganov, in kako napake pri tej regulaciji vodijo v nevrodegenerativne bolezni, kot je amiotrofična lateralna skleroza (ALS).

Raziskovali bodo, kako regulacija molekul RNA prispeva k razvoju možganov

Raziskave bodo osnovane na tehnikah, ki spremljajo celotne celične mreže stikov med molekulami, kar bo proizvedlo veliko količino podatkov. Ti podatki bodo nato osnova za računalniške analize, ki bodo iskale spremembe v stikih z molekulami, ki so ključne za dinamiko molekularnih kompleksov, in s tem vodijo zgodnji razvoj možganov.

Poleg tega bo projekt preučeval, kako napake v stikih med proteini in RNA poškodujejo delovanje nevronov in tako sprožijo bolezen ALS. To bo osnova za razvoj novih strategij za zdravljenje bolezni z uporabo molekul RNA.

Znanstveniki in raziskovalci bodo v okviru projekta raziskovali, kako regulacija molekul RNA prispeva k razvoju možganov. Foto: Kemijski inštitut

Za kakšen uspeh slovenskega raziskovalca gre, najbolje pokaže podatek, da bo Evropski raziskovalni svet (ERC) na tem razpisu financiral le 11 odstotkov projektnih prijav izjemnih raziskovalk in raziskovalcev izmed več kot 2.052 prijav za izvajanje svojega raziskovalnega projekta v Evropi.

Posodobitve in nakup nove raziskovalne opreme Kemijskega inštituta

Na Kemijskem inštitutu bodo v letošnjem letu z nekaterimi novimi edinstvenimi kosi raziskovalne opreme ter s posodobitvijo nekaterih že obstoječih naprav obogatili znanstvenoraziskovalno infrastrukturo v širši regiji. "Dobavljenih bo nekaj večjih kosov opreme v okviru delovanja Nacionalnega centra za NMR-spektroskopijo visoke ločljivosti, ki je vključen v omrežje CERIC," pojasnjujejo na inštitutu.

Modernizacija opreme in večanje raziskovalnih zmožnosti bosta po njihovih besedah znatno prispevala k dejavnostim njihove skupine, ki je vključena v CERIC, predvsem v raziskovalne namene pa tudi na področjih analitike v farmacevtski, kemijski, prehrambni in drugi industriji, ki je vezana na biotehnologijo, okolje in hrano.

"Trenutno smo tudi v postopku nabave novega krio elektronskega mikroskopa, ki bo omogočil raziskave zgradb bioloških makromolekul in kompleksov z atomsko ločljivostjo. Ta edinstveni mikroskop v regiji bo tako znatno olajšal raziskovalne zmožnosti predvsem na področju ved o življenju," še dodajajo na Kemijskem inštitutu.