Policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v četrtek odvzeli prostost moškemu zaradi suma, da je izvršil več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Osumljenega so istega dne privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper njega odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.

Zaradi varstva osebnih podatkov na novogoriški policijski upravi podrobnosti preiskave ne razkrivajo, so navedli za STA.

Več medijev je v zadnjih dneh poročalo, da gre za 27-letnega Ireneja Bizjaka, ki je na družbenem omrežju TikTok znan pod vzdevkom Vegan, imel pa je več deset tisoč sledilcev. S spolnim nadlegovanjem mladoletnic naj bi že dolgo vznemirjal slovenske uporabnike spletne platforme TikTok.

Državno tožilstvo zahteva sodno preiskavo zaradi več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave in posredovanja pornografskega gradiva, pri čemer gre pri posameznih dejanjih za različne oblike, za katere so glede na težo zagrožene različno dolge kazni.

Gre pa za kazniva dejanja, pri katerih osebam, mlajšim od 15 let, nekdo proda, prikaže ali kako drugače omogoči dostop do pornografske ali druge seksualne vsebine. Pri hujših oblikah pa gre za novačenje, nagovarjanje mladoletnih za izdelavo takšnih vsebin. Zagroženo je od pol leta do osem let zapora.

Na TikToku je imel osumljeni v zadnjih letih več različnih profilov, po objavah drugih uporabnikov naj bi v svojih objavah spolno nadlegoval mladoletnice, stare tudi 12 ali 13 let. Po neuradnih podatkih naj bi ga že pred časom obravnavali tudi gorenjski policisti, zaradi groženj časnikoma Delo in Slovenske novice, ki sta poročala o njegovih objavah na TikToku, pa naj bi ga obravnavali tudi ljubljanski policisti.