Slovenski evroposlanci se kljub Golobovim napovedim čudijo Avstrijcem

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je napovedal umik ograje na meji s Hrvaško, ki jo je v času migrantskega vala leta 2016 postavila vlada Mira Cerarja. Evropski poslanci Irena Joveva (LMŠ), Klemen Grošelj (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Franci Bogovič (SLS) in Milan Brglez (SD) kljub temu menijo, da je ponovna uvedba nadzora na meji s Slovenijo s strani Avstrije nesorazmeren in neupravičen ukrep.

"Republika Slovenija več kot ustrezno naslavlja izzive na področju nezakonitih migracij, morebitnih terorističnih groženj in trgovine z ljudmi. Delujoči schengen ne predstavlja nikakršne grožnje Republiki Avstriji, medtem ko nadzor na mejah močno omejuje svobodo gibanja. Novih groženj, ki bi upravičevale ponovno uporabo obdobja iz navedenega 25. člena, ni. Poleg tega številna podaljšanja nadzorov na notranjih mejah od leta 2015 po našem mnenju niso bila dovolj utemeljena, prav tako niso bila skladna s pravili, ki se nanašajo na njihovo podaljšanje, nujnost ali sorazmernost," so zapisali v pismu, ki so ga poslali, kanclerju Karlu Nehammerju, avstrijskemu notranjemu ministru Gerhardu Karnerju in evropski komisarki za notranje zadeve Ylvi Johansson.

"Pozivamo vlado Republike Avstrije, da vnovič premisli o svoji nameri glede ponovnega podaljšanja nadzora na notranji meji EU. Obžalujemo, da se odločitve o uvajanju nadzora na notranjih mejah sprejemajo brez zadostnega upoštevanja skupnega evropskega interesa za ohranitev schengna in spoštovanja uveljavljenega schengenskega pravnega reda. Prav tako pozivamo Evropsko komisijo, da uveljavi pristojnost, ki ji jo podeljuje Zakonik, kot je zapisano tudi v sodbi Sodišča, in izda mnenje, če to zadeva nujnost ali sorazmernost načrtovane ponovne uvedbe nadzora na notranjih mejah," so še izpostavili in dodali:

Vztrajamo tudi, da bi – če bi že bilo to potrebno – morali razmisliti o alternativnih ukrepih za nadzor na notranjih mejah, kot jih predlaga Evropska komisija v okviru posodobljenih pravil Zakonika o schengenskih mejah. V ta namen predlagamo, da raje vsi skupaj prispevamo k hitri uzakonitvi in implementaciji predlaganih sprememb, medtem pa iščemo rešitve v alternativnih ukrepih, ki bi bili usklajeni med državami članicami. Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah ostaja in bi morala ostati ukrep v skrajni sili.