Slovenska vojska bo testirala Pipistrelova letala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za obrambo Matej Tonin in direktor ajdovskega podjetja Pipistrel Ivo Boscarol sta danes podpisala sporazum o preizkušanju ustreznosti šolanja vojaških pilotov s Pipistrelovimi letali.

Minister za obrambo Matej Tonin in direktor ajdovskega podjetja Pipistrel Ivo Boscarol sta danes podpisala sporazum o preizkušanju ustreznosti šolanja vojaških pilotov s Pipistrelovimi letali. Foto: Gov.si

Minister za obrambo Matej Tonin in direktor ajdovskega podjetja Pipistrel Ivo Boscarol sta danes podpisala sporazum o preizkušanju ustreznosti šolanja vojaških pilotov s Pipistrelovimi letali. Dogovorila sta se tudi za posebno partnerstvo med ministrstvom in podjetjem, ki predvideva napore za pridobivanje sredstev EU in Nata za razvojne projekte.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ajdovščini pojasnil Tonin, bo podpisani sporazum Slovenski vojski omogočil testiranje Pipistrelovih letal. Na ta način bo lahko postala bolj zelena, hkrati pa bo prispevala k večji zastopanosti slovenske obrambne industrije znotraj slovenskega obrambnega sistema, je poudaril.

Po ministrovih besedah je vojska v procesu modernizacije svoje flote, ki bo zajela tudi šolska letala za usposabljanje vojaških pilotov na začetku kariere. Trenutno za šolanje uporabljajo deset iztrošenih letal Zlin, je povedal.

Ministrstvo za obrambo sicer želi z uporabo Pipistrelovih letal poslati tudi jasno sporočilo zaveznikom v Natu in širom sveta, da so Pipistrelova letala zelo kakovostna ter podjetju pomagati, da bo še bolj uspešno in prodorno na svetovnih trgih.

.@Slovenskavojska gre po poti zelene obrambe in se povezuje s 🇸🇮 podjetji. Z direktorjem @pipistrelEU Ivom Boscarolom sva podpisala sporazum, da bo SV lahko uporabljala Pipistrelova letala. Napredek bo v tehološkem & okoljevarstvenem smislu, obenem pa podpiramo domačo industrijo. pic.twitter.com/R6qexUHcjj — Matej Tonin (@MatejTonin) June 29, 2021

Posebno partnerstvo

Tonin in Boscarol sta se dogovorila tudi za posebno partnerstvo, skladno s katerim naj bi prišli do čim več sredstev EU in Nata, namenjenih razvoju različnih tehnologij za obrambne sile.

Boscarol je v nadaljevanju spomnil, da njihova letala že uporabljajo tudi velike vojske po svetu. Med prednostmi teh, ki jih bo testirala Slovenska vojska, je izpostavil varčnost in tihost.

.@Slovenskavojska gre po poti zelene obrambe in se povezuje s 🇸🇮 podjetji. Z direktorjem @pipistrelEU Ivom Boscarolom sva podpisala sporazum, da bo SV lahko uporabljala Pipistrelova letala. Napredek bo v tehološkem & okoljevarstvenem smislu, obenem pa podpiramo domačo industrijo. pic.twitter.com/R6qexUHcjj — Matej Tonin (@MatejTonin) June 29, 2021

"Imamo enega najboljših produktov na svetu, ki ga uporabljajo tudi ameriške letalske sile"

V luči možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko je pojasnil še, da proizvajajo tudi sisteme in letala za obrambo za nadzor iz zraka. "Tu imamo enega najboljših produktov na svetu, ki ga uporabljajo tudi ameriške letalske sile," je dodal in napovedal korake v smeri brezpilotnih letal. Danes pa sta se s Toninom že dotaknila tudi možnosti, da bi skupaj razvili obrambo pred droni.

Tehnični direktor v Pipistrelu Tine Tomažič je medtem poudaril, da se bodo lahko vojaški piloti s pomočjo njihovih letal takoj srečali z najnovejšo tehnologijo, tako da bo Slovenska vojska v šoli takoj ustvarjala kader, ki bo pripravljen na izzive, ki jih morda še sploh ne poznamo.

Slovenska vojska bo sicer testirala dvosedežna povsem električna letala Velis Electro in dvosedežno letalo Virus SW 121. Pozneje naj bi v oceno dobila še štirisedežna letala Panthera. Foto: Pipistrel

Med prednostmi Pipistrelovih letal je omenil še varnost.

Slovenska vojska bo sicer testirala dvosedežna povsem električna letala Velis Electro in dvosedežno letalo Virus SW 121. Pozneje naj bi v oceno dobila še štirisedežna letala Panthera.