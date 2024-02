Slovenska vojska bo sodelovala na dveh mednarodnih vojaških vajah

Vojaška vaja Teden zračne podpore-1 bo potekala med 12. in 16. februarjem, njen namen pa je združeno usposabljanje posadk zračnih plovil in kontrolorjev združenih ognjev ter enot ognjene podpore na vadiščih Slovenske vojske v Sloveniji.

Slovenska vojska bo februarja sodelovala na dveh mednarodnih vojaških vajah Ramstein Guard 24 in Teden zračne podpore-1, je na dopisni seji sklenila vlada. Vojaški vaji bosta med 2. in 10. ter med 12. in 16. februarjem potekali na vadiščih Slovenske vojske, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.