Slovenska osnovna šola, ki sama proizvaja elektriko #video

Naravni viri energije predstavljajo pomemben vidik obračanja k naravi. Primer dobre prakse je zagotovo tudi slovenska osnovna šola. Osnovna šola Dobrna s sončno elektrarno, nameščeno na strehi, pokrije potrebe po energiji, njene presežke pa prek platforme SunContract prodajo zunanjim uporabnikom, so poročali v oddaji Dan na Planet TV.

Ideja za sončno elektrarno na strehi osnovne šole se je utrnila nekdanjemu učencu, ki se je spraševal, kaj je tisto, s čimer bi lahko vrnil naravi in ji tako pomagal k boljši obnovi. ''S prijatelji smo igrali košarko na igrišču, od koder je lep razgled na streho Osnovne šole Dobrna, in takrat je prišla ideja,'' je razložil Jernej Škoflek, ki je danes zaposlen v podjetju SONCE energija, d. o. o.

Energija zadostuje za oskrbo 30 gospodinjstev

''Iščemo površine, ki so obrnjene proti jugu. Z županom in ravnateljem smo se pogovarjali, kaj bi bilo mogoče narediti, in tako smo leta 2012 začeli gradnjo elektrarne na osnovni šoli,'' je pojasnil Škoflek.

Velikost strešne površine je dopuščala gradnjo moči 100 kilowatov, kar zadostuje za oskrbo približno 30 gospodinjstev.

''Pretežen del elektrike se porablja na osnovni šoli, preostalo pa prek platforme suncontract prodajo različnim porabnikom,'' je pojasnil Škoflek. Največ električne energije sicer porabijo v šolski kuhinji, in ker ima šola veliko prostorov, so precejšen porabnik tudi svetila.

Marko Šteger, ravnatelj Osnovne šole Dobrna, je poudaril, da se jim pridobivanje energije obrestuje tudi v finančno. ''Plačujemo po nekoliko nižji ceni, pomembna pa ni zgolj cena, temveč tudi ekološki vidik.'' V poletnih mesecih bo lahko tako osnovna šola še dodatno izkoristila svojo pridobitev in izkoristek sončne energije bo še večji.