Slovenska Istra: očetu za spolno zlorabljanje treh hčerk 23 let zapora

Petčlanski kazenski senat je 52-letnika iz zaledja slovenske Istre zaradi spolnega zlorabljanja treh hčera obsodil na 23 let in pol zapora. Državna tožilka je sicer predlagala 30 let zapora, a je obramba menila, da tožilstvo hudih kaznivih dejanj obtoženemu ni dokazalo, in je zato predlagala oprostilno sodbo.

Senat je 52-letniku, očetu treh mladoletnih hčerk, podaljšal tudi pripor, v katerem je že dobri dve leti. Decembra 2021 so ga koprski kriminalisti s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj spolnih napadov na otroke pripeljali na koprsko sodišče, po zaslišanju pa še v pripor, poroča Večer.

Oče vztrajal, da ni kriv

Kriminalisti so po preiskavi potrdili sume, da so se spolne zlorabe za štirimi stenami dogajale že več let. Po končani sodni preiskavi je tožilstvo proti osumljenemu vložilo obtožbo zaradi spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Obtoženi je skozi celoten postopek vztrajal, da za očitana kazniva dejanja ni kriv.

Petčlanski senat je za kaznivo dejanje spolnega napada na prvo hčerko, ki je trajalo približno devet let, začelo pa se je, ko je bila stara približno šest let, prisodil devet let zapora, za spolno zlorabljanje druge hčerke, ki je bila ob začetku zlorab stara od deset do enajst let in je otrok s posebnimi potrebami, mu je prisodil sedem let zapora, za spolno zlorabljanje tretje hčerke pa mu je prisodil šest let zapora. Ko so se začele zlorabe, je imela od sedem do osem let, tudi ona ima motnjo pozornosti. Zlorabe najstarejše hčerke so se nadaljevale tudi po tem, ko je dopolnila 15 let, zato mu je senat zaradi kršitve spolne nedotakljivosti izrekel še dve leti zapora, nato pa mu je izrekel 23 let in pol enotne zaporne kazni.

V kazen se mu bo vštel tudi čas, ki ga je prebil v priporu. Senat mu je ta ukrep podaljšal do pravnomočnosti sodbe. Državno odvetništvo, ki je v imenu žrtev vložilo premoženjsko pravne zahtevke, je senat napotil na pravdo, saj bi ugotavljanje nepremoženjske škode, ki so jo utrpele hčerke, podaljšalo postopek. Še ne pravnomočno obsojeni 52-letnik bo moral plačati tudi stroške kazenskega postopka in sodno takso.