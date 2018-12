Slovenka s profilom na Instagramu dobro služi #video

Profil Čas za kavo zdaj spremlja in soustvarja že 13 tisoč ljudi, a noben uspeh se ne zgodi čez noč, za vsako stvar se je treba potruditi, se strinja Nina Štefe.

"Videla sem, da vsi objavljajo kavo in trenutke, ko gredo na kavo. Takrat slikajo skodelico ali mizo v kavarni in rekla sem si, da ni nobenega mesta, kjer bi bile te fotografije zbrane skupaj. Tako je nastala skupnost Čas za kavo," je v oddaji Dan. na Planet TV pojasnila Nina.

"Tega nikoli ne znam povedati tako, da se ne bi slišalo klišejsko, a res je, da se je treba vedno vprašati o tem, kaj te ustavlja. Vprašanje 'kaj, če mi ne bo uspelo' moramo zamenjati s 'kaj, če mi bo uspelo'," vsem, ki razmišljajo, da bi se podali na lastno pot, svetuje Nina Štefe. Foto: Planet TV

Od profila na Instagramu do lastnih skodelic za kavo

"Vsi imamo pametne telefone, le pametno jih je treba uporabljati," je dejala Nina in dodala, da smo na Instagramu nekateri veliko časa, zato je razlika, ali vmes počneš nekaj koristnega in produktivnega, ali le gledaš fotografije.

Nina je ljudi povabila, naj označujejo Čas za kavo na svojih fotografijah, na zgodbah na instagramu pa so začeli spraševati, ali je na fotografiji njihova skodelica. "Odgovarjala sem, da ni naša, in pomislila, da bi lahko bila. Ideja, da so se začele skodelice, je tako prišla s strani ljudi," pojasnjuje Nina.

Foto: Instagram

"Ne gre le za skodelico, gre za zgodbo"

"Nihče ne potrebuje skodelice. Če te nekdo ta trenutek vpraša, ali nujno potrebuješ skodelico, boš gotovo odvrnil, da ne. Gre za zgodbo o tem, kaj nam pomeni čas za kavo. Vsak dan se nam tako zelo mudi, da je prav, da si vzamemo čas zase ali gremo na kavo, na klepet, da si vzamemo tistih pet minut v dnevu zase. Poleg tega pomaga, da zjutraj ne gledaš v promocijsko skodelico, temveč v motivacijsko sporočilo," je pojasnila Nina, ki se je tudi sama zaradi motivacijskih sporočil in vsebin s področja osebne rasti podala v podjetniške vode.

Kot je dejala Nina, se je vse začelo z Instagramom in tam tudi največ prodajo, imajo tudi Facebook in spletno stran in vse se med seboj povezuje, a največji odziv imajo na Instagramu.

"Če bi jim rekla zgolj izvolite, tu imate skodelico, je nihče ne bi kupil"

"Pri objavah vidim, da je pomembno, da si konstanten, imaš fokus in zgodbo. Če ljudje vejo, kaj dobiti od profila in zakaj bi ga obiskali, če jim ponudiš koristne informacije in dodano vrednost, algoritem Instagrama ni tako pomemben. Ljudje z veseljem delijo in všečkajo objavo," pravi Nina, ki dodaja, da je to način, kako lahko zveste sledilce spremeniš v kupce. "Če bi jim le rekla, izvolite, tu imate skodelico, je ne bi nihče kupil," pravi Nina.

"Če bi jim le rekla, izvolite, tu imate skodelico, je ne bi nihče kupil," pravi Nina Štefe, ki v ospredje uspeha postavlja dobro zgodbo. Foto: Planet TV

Vprašati se moramo, "kaj, če mi bo uspelo", pravi Nina

Nina se je odločila in pustila službo za nedoločen čas. O tem, kdaj je bil pravi trenutek, ko je vedela, da je dovolj in gre na svoje, je dejala, da vedno vsi na to le čakamo. "Videla sem, da so zadeve stekle in je priteklo tudi nekaj financ in v nekem trenutku sem si dejala, da me strah ne sme ustaviti, in tvegala," je dejala Nina.

Kot pravi, je bilo kdaj tudi težko, spoprijema se z vsakodnevnimi izzivi, ki se glede na rast in prodajo sicer spreminjajo, a odločitve, da je šla na svoje, ni nikoli obžalovala. "Tega nikoli ne znam povedati tako, da se ne bi slišalo klišejsko, a res je, da se je treba vedno vprašati o tem, kaj te ustavlja. Vprašanje 'kaj, če mi ne bo uspelo' moramo zamenjati s 'kaj, če mi bo uspelo'," vsem, ki razmišljajo, da bi se podali na lastno pot, svetuje Nina.