Slovenka leta skuša z Nino Zidar Klemenčič po ovinkih cenzurirati Siol.net

Ana Petrič, ki je osvojila laskavi naslov Slovenka leta 2023, skuša prek odvetniške družbe Nine Zidar Klemenčič doseči umik povsem korektnega članka na Siolu, saj trdi, da gre za nezakonito vsebino. Z zelo trhlimi argumenti nadleguje celo upravljavca strežnikov, kjer gostuje portal Siol.net, po drugi strani pa do zdaj ni ničesar zahtevala od Siola ali njegovega odgovornega urednika.

Sredi meseca smo iz odvetniške družbe Zidar Klemenčič na TSmedio, ki je izdajatelj medija Siol.net, prejeli zahtevo za umik sporne vsebine s spleta, in sicer naj bi bil sporen ta članek :

"Slovenka leta, ki se sama hvali"

V tem članku smo na Siolu izpostavili kritike novinarke RTV Slovenija Eugenije Carl, sicer dobitnice naziva Slovenka leta 2013, naziva, ki ga na podlagi glasovanja bralcev podeljuje revija Jana. "Pravi zmagovalec si, ko ne vložiš nič v samopromocijo in kompulzivno samohvalo," je na Facebooku mnenje o svoji naslednici za leto 2023 zapisala znana novinarka.

Povzeli smo tudi odziv TV-voditeljice in pevke Špele Grošelj na ta zapis in celo nekdanje ministrice Tatjane Bobnar.

Seveda smo povzeli tudi odziv prizadete, torej Ane Petrič, ki je – povzeto – Carlovi na Facebooku odgovorila, da jo definirajo dejanja, ne le besede, in da bi bilo lepo, če bi ji dala priložnost ter jo prej spoznala, preden jo sodi.

Sprenevedanje

Odgovoru Ane Petrič smo namenili veliko večino članka in nanj opozorili že tudi v naslovu, o čemer se lahko prepriča vsak. Toda kljub temu v odvetniški pisarni menijo, da odziva sploh ni bilo in da je novinar kršil Kodeks novinarjev Slovenije, ker ni niti poskušal pridobiti odziva njihove stranke.

Dopis si lahko preberete tukaj.

Zanimivo je, da odvetniška pisarna zahteve za umik sporne vsebine s spleta ni naslovila na Siol in name kot odgovornega urednika tega medija, ampak na izdajatelja TSmedia ter posredno na iskalnik Najdi.si , kjer je bil ta članek poobjavljen. Ta portal namreč zbira članke iz več medijev, tudi Siol.net, in obiskovalca potem preusmeri na originalni članek, če seveda klikne nanj. Najdi.si je tako gostitelj storitve, ki – kar je pomembno – ni odgovoren za vsebino originalnega ponudnika te storitve.

Kot trdijo v odvetniški družbi Zidar Klemenčič, ki zastopa Ano Petrič, mora tak ponudnik elektronskih storitev v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) nemudoma odstraniti podatke ali onemogočiti dostop do njih, ko mu je znana protipravnost vsebine. Ob navajanju judikata višjega sodišča v Ljubljani iz leta 2017 opozarjajo, da imuniteta ponudnika storitev gostiteljstva velja le do tedaj, dokler ne izve za protipravno naravo vsebin, ki jih shranjuje.

Tako v odvetniški družbi posredno trdijo, da je članek z naslovom Izbor Slovenke leta sprožil burne odzive: na zapis Carlove se je odzvala tudi Petričeva – protipraven. Nezakonit torej.

Obvod mimo zakona o medijih in pravice do svobode govora

Članek je seveda povsem korekten, napisan v skladu z novinarskimi standardi in seveda tudi v skladu z veljavno medijsko zakonodajo. Česar se zagotovo zavedajo tudi v odvetniški pisarni Zidar Klemenčič, saj nisem prejel nobene zahteve za umik, popravek, prikaz nasprotnih dejstev ali kaj podobnega. Niti prošnje.

Namesto tega v omenjenem dopisu za odstranitev lahko beremo, kako se Ani Petrič godi krivica, ker smo zapis Eugenije Carl sploh povzeli. Kot trdijo, je Carlova nedopustno posegla v osebnostne pravice naše stranke, torej v njeno čast in dobro ime. Ali je Petričeva morda sprožila kakšno tožbo proti Carlovi, mi ni znano. Vseeno pa to, kar trdijo v odvetniški pisarni, še ni zadosten razlog, da bi bila protipravnost kakorkoli dokazana, in torej dejstvo, ki bi ga moral gostitelj elektronskih storitev, kot je Najdi.si, kar takoj in brezpogojno upoštevati.

Prvotni odziv

Na TSmedio smo zahtevo odvetniške pisarne Zidar Klemenčič sprejeli precej z začudenjem, nato pa na koncu sprejeli odločitev, da lahko povezavo na članek na Najdi.si brez kakršnekoli večje škode umaknemo, saj je bil ne nazadnje članek objavljen že pred nekaj tedni. V izogib nadaljnjemu zaostrovanju spora smo zahtevi ugodili, a ob obveznem pripisu, da pri omenjenem članku na Siolu ne gre za nezakonito vsebino.

In članek na Siolu je seveda ostal v nespremenjeni obliki.

Danes pa nas je podjetje Styria, ki upravlja s strežniki portala Siol.net, obvestilo, da so prejeli podobno zahtevo, da tudi oni umaknejo omenjeni članek, poleg tega pa tudi članek z enako vsebino, ki ga je objavil portal Žurnal24.si. Vsebina zahteve odvetniške pisarne Zidar Klemenčič je praktično enaka, le v angleščini. Preberete si jo lahko tukaj.

Razočaranje

Če smo ob prvi zahtevi novinarji Siola bolj ali manj zavili z očmi in si mislili svoje, je ta dopis Styrii izbil sodu dno in smo o teh pritiskih na korektno novinarsko delo, ki jih izvaja Slovenka leta 2023 obvestili javnost. Ki si vsekakor zasluži vedeti, kako si Ana Petrič, ki naj bi bila ugledna osebnost ter zgled sodržavljankam in sodržavljanom, predstavlja demokracijo in vlogo medijev. In kako jih poskuša prek ovinkov utišati.

Koliko drugim gostiteljem elektronskih storitev je Ana Petrič prek svoje odvetniške družbe poslala podoben zapis, ne vem, očitno pa na TSmedii nismo bili edini. Kot odgovorni urednik Siola bom zagotovo zaščitil vsebine, ki jih objavljamo na portalu, vendar pa smo formalno brez moči pri tovrstnih inovativnih poskusih natikanja nagobčnika medijem prek ponudnikov elektronskih storitev in lahko samo upamo, da ti tovrstnim zahtevam ne bodo sledili že na prvo žogo, ampak da bo morala Petričeva svoj prav doseči na sodišču.

V tem primeru ji lahko kot odgovorni urednik Siola, ki je odgovoren za vsebino na portalu, zaželim le – srečno!