Slovenka leta 2022 je igralka Milena Zupančič

Za Slovenko leta 2022 je revija Jana v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma danes razglasila Mileno Zupančič, eno najpomembnejših slovenskih igralk ter gledaliških in filmskih ustvarjalk dvajsetega stoletja in prvo žensko, ki je prejela Badjurovo nagrado za dosežke v filmu. Bralci revije so nagrajenko letos izbirali med enajstimi kandidatkami.

"Naša eminentna gledališka in filmska ustvarjalka je dobila pred meseci v Beogradu nagrado za vlogo Sonje v predstavi Cement Beograd, pred kratkim je kot prva ženska dobila Badjurovo nagrado za dosežke v filmu in veliko priznanje za igralske dosežke v Franciji," so o Mileni Zupančič v sporočilu za javnost zapisali organizatorji dogodka.

Poudarili so, da igralka z dosežki krepko posega tudi v enaindvajseto stoletje, prav do današnjih dni. "Ni vloge, ki je Milena ne bi odigrala večplastno in najbolje. Ni besed, ki bi lahko opisale njeno velikansko vlogo v slovenski kulturi. In gotovo še ni rekla zadnje besede," so še zapisali.

Za naslov Slovenka leta 2022 so se potegovale tudi poklicna gasilka Suzana Anžur, nekdanja kriminalistka Katja Bašič, modna oblikovalka in pionirka trajnostne mode v Sloveniji Matea Benedetti, biologinja in eksperimentalna onkologinja Maja Čemažar, deskarka na snegu Gloria Kotnik, okoljevarstvenica Erika Oblak, radijska novinarka Tatjana Pirc, muzikologinja in dirigentka Živa Ploj Peršuh, kiparka Urška Sršen in prevajalka Dušanka Zabukovec.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred prireditvijo kandidatke sprejela, jim čestitala in v nagovoru poudarila, da projekt že več kot tri desetletja dokazuje, da so izjemne posameznice eden od stebrov naše družbe. Foto: STA

"Vaša osebnost, vrednote, ki jih poosebljate, in raznolika področja, ki ste jih zaznamovale, deklicam in ženskam dokazujejo, da odličnost ne pozna spola in meja, četudi moramo ženske na svoji poti kdaj znati prebiti katerega od 'steklenih stropov'," je poudarila predsednica in sklenila, da je pečat sleherne od kandidatk kot tudi njihovih predhodnic neizbrisljiv.

Foto: STA