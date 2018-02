Slovenijo zajel mrzel zrak, burja povzroča težave v prometu

Vreme, 25. februar

Slovenijo je zajel zelo hladen zrak, na Primorskem pa še vedno vztraja burja, ki povzroča težave v prometu. Zaradi močne burje je zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Prometnoinformacijski center tudi opozarja na previdno vožnjo med Postojno in Razdrtim zaradi močnega vetra in snežnih nanosov.

Na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo je zaradi burje prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Podnanos-Manče-Vipava-Ajdovščina velja prepoved prometa za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Najmočnejši sunki burje na Primorskem bodo do noči na torek ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, opozarjajo na agenciji za okolje.

Mraz bo vztrajal do četrtka

Od nedelje do četrtka bo mrzlo. V večjem delu Slovenije bo srednja dnevna temperatura pod -7 stopinj Celzija, kar je okoli 10 stopinj manj, kot je povprečje za ta čas. Občutek mraza bo še stopnjeval severovzhodni veter, na Primorskem pa močna burja.

Med 11. in 17. uro bo zaradi kolesarske prireditve v Izoli zaprtih več lokalnih cest. Na cestah Koper-Dragonja, Dragonja-Sečovlje in Sečovlje-Izola bodo kratkotrajne popolne zapore.

Danes do 21. ure velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7, 5 tone.

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike prek mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Stanje na cestah:

Mejni prehodi: