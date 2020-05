Sloveniji več novih opominov Evropske komisije

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica industrijskih dejavnosti. Zlasti ni zagotovila skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM10 na celinskem območju in ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi bila obdobja prekoračitve čim krajša, je po poročanju STA zapisala komisija.

Slovenijo je tudi opomnila, naj pravilno uporablja pravila o prometnih informacijah glede varnosti v cestnem prometu. Dostop do takšnih podatkov je namreč ključnega pomena za izboljšanje varnosti na evropskih cestah in zagotavljanje informacijskih storitev za uporabnike cest.

Uradni opomin ji je poslala tudi zaradi nepravilne uporabe pravil EU o opravljanju storitev zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU. To bo potnikom omogočilo pregled vseh razpoložljivih možnosti potovanja, pri čemer bodo izpostavljene najbolj trajnostne možnosti.

Opomin zaradi neobveščanja o varnih in varovanih parkiriščih

Komisija je Sloveniji poslala tudi uradni opomin zaradi neobveščanja o varnih in varovanih parkiriščih. Ker se vozniki tovornjakov v Evropi pogosto soočajo z nezadostnimi parkirnimi zmogljivostmi in informacijami o takih zmogljivostih, pogosto parkirajo na nevarovanih območjih ali nevarnih mestih.

Komisija je Sloveniji poslala uradni opomin in jo pozvala k celovitemu izvajanju tudi uredbe, ki med drugim od držav članic zahteva redno posodabljanje nacionalne zakonodaje o varovanju v letalstvu. Prav tako jo je pozvala k upoštevanju pravil EU o opravljanju storitev podatkovnih zvez v zračnem prometu.

Na področje prometa sega še opomin Evropske komisije Sloveniji, da v svojo zakonodajo ni pravilno prenesla nekaterih določb pravil EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja, navaja STA.

Komisija je danes Sloveniji poslala še obrazloženo mnenje in jo pozvala, naj zaključi prenos direktive o varstvu podatkov pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj. To bi morala tako kot preostale članice storiti do 6. maja 2018.

Na vsak uradni opomin in obrazloženo mnenje ima tokrat Slovenija čas za odgovor namesto običajnih dveh štiri mesece časa. Komisija se je tako odločila, ker v nekaterih primerih koronavirusna kriza vpliva tudi na zmožnost držav članic, da zagotavljajo izvajanje prava EU.