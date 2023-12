Sloveniji izplačanih prvih sto milijonov evrov iz solidarnostnega sklada

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenijo so avgusta letos prizadele silovite poplave. Tako je bilo videti Mozirje iz zraka. Foto: Gasilci Mozirje

Slovenija je danes prejela prvih sto milijonov evrov predplačila na podlagi vloge za nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada EU po avgustovskih poplavah, je vlada objavila na družbenem omrežju X. Preostala sredstva v višini do 300 milijonov evrov je po njenih navedbah pričakovati aprila prihodnje leto.

Po navedbah vlade gre za najvišje predplačilo, ki ga je doslej izplačal sklad. Evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira je predplačilo označila kot dokaz solidarnosti s Slovenijo, so dodali.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je v Račah povedal, da bo država ta denar porabila koristno, in sicer za namene, jasno opredeljene v uredbi o solidarnostnem skladu. Gre predvsem za povračilo prvega dela od 400 milijonov evrov, ki so bili občinam kot predplačilo že nakazani za intervencijske stroške pri odpravljanju posledic vremenske ujme na javni infrastrukturi.

Denar za obnovo kritične infrastrukture

Evropska komisija je izplačilo odobrila konec novembra. Kot so pojasnili takrat, bodo sredstva namenjena odpravi posledic in obnovi po avgustovskih poplavah. Med drugim za obnovo kritične infrastrukture, izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, in tudi za financiranje čiščenja.

Da bo Sloveniji za odpravo posledic poplav letos na voljo sto milijonov evrov, v letu 2024 pa še dodatnih 300 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, je že med obiskom v Sloveniji nekaj dni po poplavah napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Slovenija je prošnjo za sredstva iz sklada v Bruselj poslala 20. oktobra. Medtem ko v Svetu EU in Evropskem parlamentu ni bilo treba potrditi izplačila predplačila, bodo to morali storiti pred izplačilom pričakovanih dodatnih 300 milijonov evrov.