Slovenija zdrsnila na tretje mesto držav z najnižjo ogroženostjo otrok

Slovenija se je skupaj s Finsko in Norveško uvrstila na tretje mesto držav, v katerih so življenja otrok najmanj ogrožena, je razvidno iz poročila mednarodne organizacije Save the Children. Lani si je skupaj s Singapurjem delila prvo mesto. V letnem poročilu, objavljenem v torek, ugotavljajo, da je življenje otrok danes boljše kot pred 20 leti.

Indeks Konec otroštva meri zdravje in dobrobit otrok po svetu, pri čemer upošteva prehrano, dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne konflikte.

Slovenija se že več let uvršča v vrh in se je izkazala kot država, kjer zabeležijo najmanjšo ogroženost otrok. V Sloveniji so denimo zabeležili 0,5 odstotka otroških porok, na tisoč deklic jih je nekaj več kot štiri rodilo v najstništvu, šole pa med letoma 2013 in 2018 ni obiskovalo 2,8 odstotka otrok.

Na vrhu ostaja Singapur

Na prvem mestu lestvice letos ostaja Singapur, na drugo mesto pa se je povzpela Švedska. Razen Singapurja in Južne Koreje so med najbolje uvrščenimi desetimi državami zgolj evropske države. ZDA so se ponovno uvrstile na 36. mesto.

Poročilo tudi ugotavlja, da so se razmere v primerjavi z lanskim letom izboljšale v 173 od 176 držav. Še vedno so številni otroci ogroženi. Na dnu lestvice so ponovno države osrednje in zahodne Afrike. Na repu je Srednjeafriška republika, sledijo Niger, Čad, Mali in Južni Sudan.

690 milijonov otrok oropanih otroštva

Pri Save the Children opozarjajo, da je po ocenah dandanes okoli 690 milijonov otrok oropanih otroštva zaradi bolezni, smrti, otroških porok, prezgodnjih nosečnosti in nedohranjenosti. To je v primerjavi z letom 2000 izboljšanje, saj so takrat postavili oceno, da je bilo otroštva oropanih 970 milijonov otrok.

"Čeprav je napredek neverjeten, je še vedno na milijone otrok oropanih otroštva. Sedaj moramo nadaljevati in poskušati priti v stik z vsakim otrokom ter zagotoviti, da živijo otroštvo, ki si ga zaslužijo. Vlade lahko in morajo narediti več, da se vsakemu otroku zagotovi najboljši možen začetek v življenju," je pozvala izvršna direktorica Save the Children Helle Thorning-Schmidt.

Globalno se razmere izboljšujejo

Boljše razmere po oceni organizacije med drugim pomenijo 4,4 milijona manj smrti otrok na leto, 130 milijonov več otrok v šolah in 11 milijonov manj deklic, ki so jih prisilili v poroko.

Razmere so se v zadnjih 20 letih najbolj izboljšale v državah Sierra Leone, Ruanda in Etiopija, navajajo v poročilu.

Globalno so se na vseh področjih izboljšale razmere, veča pa se število razseljenih otrok zaradi konfliktov. Na območju konfliktov živi okoli 420 milijonov otrok, kar je še enkrat toliko kot leta 1995.