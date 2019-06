Slovenija najmanj samooskrbna pri zelenjavi, sadju in krompirju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je bila po prehranskih bilancah lani najmanj samooskrbna z zelenjavo (39 odstotkov), sadjem (48 odstotkov) in krompirjem (48 odstotkov), najbolj pa z mesom (81 odstotkov), je danes objavil državni statistični urad.

Prebivalec Slovenije je po navedbah statističnega urada lani za prehrano porabil največ žit (126 kilogramov) in zelenjave (117 kilogramov). Jedilnik je dopolnil z 93 kilogramov mesa, 88 kilogramov svežega sadja in 67 kilogramov krompirja. Porabil je še 11 kilogramov jajc, pet kilogramov riža in kilogram medu.

Domača proizvodnja žit je lani dosegla skoraj 600.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 880.000 ton, zato je bila stopnja samooskrbe tudi pri žitih sorazmerno nizka, so izpostavili na Sursu. Znašala je 68 odstotkov. Proizvodnja vsega sadja je lani dosegla nekaj več kot 190.000 ton, domača potrošnja pa 400.000 ton, zato je bila stopnja samooskrbe le 48-odstotna.

Stopnje samooskrbe so bile lani višje v bilancah mesa (81 odstotkov) in jajc (96 odstotkov), so v poročilu še zapisali na statističnem uradu.